快訊

期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了

蘇貞昌拍板進口豬肉五大管理原則 查廠前不得進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／無人機行業錢景看好 弘光開辦無人機創新課程

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
40台無人機在室內齊飛，發出綠色、藍色、紅色的炫光，在半空中不斷變化造型，好像很多大螢火蟲整齊飛舞，非常壯觀。記者余采瀅／攝影
40台無人機在室內齊飛，發出綠色、藍色、紅色的炫光，在半空中不斷變化造型，好像很多大螢火蟲整齊飛舞，非常壯觀。記者余采瀅／攝影

弘光科大今年9月開辦無人機創新課程，和產官學界機構技術合作，今日舉辦「無人機群飛舞動演繹賽」，邀請國內單位演出，除有無人機在室內結合燈光音效的壯觀演出，還有舞者與無人機的結合，人機隨舞曲一起律動，令人大開眼界。參與無人機操作的學生表示，看好無人機未來發展趨勢，希望學成技術後，未來可投入無人機行業。

弘光科大智慧科技學院長黃文鑑表示，學校成立無人機訓練中心開辦創新應用課程培育人才，希望讓學生藉此更深入了解程式編排，並與高中職無人機社團合作，舉辦首屆無人機室內演繹賽，邀請宜寧中學、致用商工、沙鹿高工、僑泰高中師生到場觀賞。

負責活動的無人機訓練中心主任張成榮說，這次活動堪稱是國內最大一場的室內無人機表演，共安排7個節目，中心出動40台無人機擔任開場演出，40台無人機得花1小時進行電腦設定，且必須避免其他訊號干擾，難度頗高。另外，還安排無人機搭配真人舞蹈演出、隨著爵士樂節奏飛行，因此一口氣能安排7個節目演出，非常不容易。

張成榮說，弘光的無人機演出由學生操控，因此平常訓練很重要，如果程式設定不好，無人機便會失控，學生需要學會自創程式，讓無人機飛起來的隊形一致，在半空中形成的弧形才會美，也需要業界廠商協助訓練學生，讓學生發揮團隊合作默契，讓演出完美。

台灣無人機應用發展協會教官楊俊湧表示，國內大型活動常邀請煙火秀或光雕秀展演，但煙火秀有環保問題，光雕秀則有觀賞死角，近年無人機展演興起，一台無人機戶外展演約1萬元，室內則約6千元，4台以上無人機才可清楚排出隊形，因此每場展演活動費用至少10萬元起跳，無人機市場大，錢景可期。

參與無人機操作的資工系學生王以佑說，無人機演出至少需5人，1人操作儀器負責連線，另外4人負責布置。演出前要先編排無人機飛舞圖案，模擬在半空中飛的樣子，由於設計不當時容易造成碰撞，因此要設定座標，計算X、Y、Z軸間隔，才能讓無人機順利起飛在設定好的位置，也能避免其中幾台無人機飛偏了，「在室內操控無人機沒有風的外力干擾，飛起來更好看。」

第一個節目由弘光科大演出「波瀾萬丈」，演出時室內燈光全暗，40台無人機齊飛，發出綠色、藍色、紅色的炫光，在半空中不斷變化造型，好像很多大螢火蟲整齊飛舞，非常壯觀。首羿國際隊阿拉丁舞團也演出「中東肚皮舞」，舞者跳搭配無人機一起跳舞，舞者舉手時無人機跟著上升，好像是阿拉丁神燈，有魔力隨著舞者指揮，令人讚嘆連連。

近年無人機展演興起，一台無人機戶外展演約1萬元，室內則約6千元，每場展演活動費用至少10萬元起跳，錢景可期。記者余采瀅／攝影
近年無人機展演興起，一台無人機戶外展演約1萬元，室內則約6千元，每場展演活動費用至少10萬元起跳，錢景可期。記者余采瀅／攝影
舞者跳搭配無人機一起跳舞，令人讚嘆連連。記者余采瀅／攝影
舞者跳搭配無人機一起跳舞，令人讚嘆連連。記者余采瀅／攝影

煙火秀 教官 中東

延伸閱讀

撬動兆級大市場 北斗推產業化

創新論壇／陳純敬：善用科技 創智慧城新樣貌

科技部世界創舉「綠能無人機創新大獎賽」 元智、虎尾科大隊伍脫穎而出

外購MQ-9B無人機 藍委：恐排擠中科院自行研發機型

相關新聞

后里垃圾場變打卡熱點 1.2公頃大花百日草花田換季登場

台中市后里環保公園面積超過1.2公頃，大花百日草從11月底至12月中旬陸續綻放，大片花海顏色繽紛，民眾可在花海旁的小山丘...

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

由於旱象持續未能紓解，供水更加吃緊，台灣自來水公司第11區管理處宣布，彰化市及部分和美地區除維持兩時段減壓供水外，自昨天...

影／無人機行業錢景看好 弘光開辦無人機創新課程

弘光科大今年9月開辦無人機創新課程，和產官學界機構技術合作，今日舉辦「無人機群飛舞動演繹賽」，邀請國內單位演出，除有無人...

彰化鐵路醫院設日照確定了 下月先開放暖身

有80多年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣），經彰化縣府文資審議委員會審查近日通過再利用計畫，未來二樓作為日照...

竹山鎮資源回收可拿兌換券 逛牛舞花燈會享折扣

竹山鎮落實垃圾分類及資源，同時刺激民眾來參與年底的「2021竹山牛舞花竹藝燈會」活動。竹山鎮公所再推出利多，從12月11...

中市關懷據點長者餐費30元 議員大喊「根本是饑餓卅」

台中市關懷據點共餐每位長者餐費僅補助30元，市議員李麗華今質詢大喊「這根本是飢餓卅」，物資飛漲之下，30元餐費根本買不到...

疫情危機變轉機！為感謝帝爺公福蔭全年香油錢濟助弱勢

新冠肺炎疫情下，各行各業都受到衝擊。台中市供奉玄天上帝的玄元宮近日把一年來信眾捐獻的香油錢購買了生活用品，4個里近千戶的...

台中光復新村有「聖誕怪獸2.0」 12店家推夢想聖誕樹

台中霧峰光復新村青創基地延續去年「怪獸聖誕村」主題，11月28日起至明年1月3日，舉辦「怪獸聖誕村2.0-找怪獸，集貼趣...

減少垃圾量 南投環保局推蚓菜共生讓廚餘成有機肥

南投縣環保局為使廚餘處理更有效率、環保，在屋頂設置綠色實驗農場，讓員工將每天的廚餘製作成有機肥，推廣自然農法「蚓菜共生」...

唯一獲「國家永續發展獎」高中 明道校長汪大久：做到最好

明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」是唯一獲獎高中，校長汪大久親自前往領獎，上午並與全校師生分享此一榮耀。他表...

九重葛花瀑來了 彰化縣田尾再添秘境

在台灣一年四季開花的九重葛，現正進入盛開期，彰化縣田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的花園有百年九重葛，經過巧手嫁接，一株有6個品...

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

台中市啟動試營運第一條捷運路線，不少市民搶先搭乘體驗。此外，嘉義市也宣布引進YouBike2.0，讓市民多一項環保通勤選擇；而台南為了守護學生人身安全，則統整事故風險地圖。台灣城市的智慧交通還有哪些新消息？

熱門新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

台南首次最多連續街屋同步 新化老街11戶展開整修

首波卡司！台南耶誕跨年共4場演唱會 有田馥甄、周興哲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。