影／無人機行業錢景看好 弘光開辦無人機創新課程

弘光科大今年9月開辦無人機創新課程，和產官學界機構技術合作，今日舉辦「無人機群飛舞動演繹賽」，邀請國內單位演出，除有無人機在室內結合燈光音效的壯觀演出，還有舞者與無人機的結合，人機隨舞曲一起律動，令人大開眼界。參與無人機操作的學生表示，看好無人機未來發展趨勢，希望學成技術後，未來可投入無人機行業。

弘光科大智慧科技學院長黃文鑑表示，學校成立無人機訓練中心開辦創新應用課程培育人才，希望讓學生藉此更深入了解程式編排，並與高中職無人機社團合作，舉辦首屆無人機室內演繹賽，邀請宜寧中學、致用商工、沙鹿高工、僑泰高中師生到場觀賞。

負責活動的無人機訓練中心主任張成榮說，這次活動堪稱是國內最大一場的室內無人機表演，共安排7個節目，中心出動40台無人機擔任開場演出，40台無人機得花1小時進行電腦設定，且必須避免其他訊號干擾，難度頗高。另外，還安排無人機搭配真人舞蹈演出、隨著爵士樂節奏飛行，因此一口氣能安排7個節目演出，非常不容易。

張成榮說，弘光的無人機演出由學生操控，因此平常訓練很重要，如果程式設定不好，無人機便會失控，學生需要學會自創程式，讓無人機飛起來的隊形一致，在半空中形成的弧形才會美，也需要業界廠商協助訓練學生，讓學生發揮團隊合作默契，讓演出完美。

台灣無人機應用發展協會教官楊俊湧表示，國內大型活動常邀請煙火秀或光雕秀展演，但煙火秀有環保問題，光雕秀則有觀賞死角，近年無人機展演興起，一台無人機戶外展演約1萬元，室內則約6千元，4台以上無人機才可清楚排出隊形，因此每場展演活動費用至少10萬元起跳，無人機市場大，錢景可期。

參與無人機操作的資工系學生王以佑說，無人機演出至少需5人，1人操作儀器負責連線，另外4人負責布置。演出前要先編排無人機飛舞圖案，模擬在半空中飛的樣子，由於設計不當時容易造成碰撞，因此要設定座標，計算X、Y、Z軸間隔，才能讓無人機順利起飛在設定好的位置，也能避免其中幾台無人機飛偏了，「在室內操控無人機沒有風的外力干擾，飛起來更好看。」