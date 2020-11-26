彰化鐵路醫院設日照確定了 下月先開放暖身

有80多年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣），經彰化縣府文資審議委員會審查近日通過再利用計畫，未來二樓作為日照中心，一樓則為展售及展演空間，由於相關裝修還需要一段時間，業者規劃下月在耶誕節前夕舉辦「青銀共好」活動，為未來營運暖身。

彰化鐵路醫院2011年指定為縣定古蹟，經文化部及縣府、管理單位台鐵福委會籌措4836萬多元辦理修復，去年9月竣工卻歷經多次流標，活化進度一度卡關，最後月租金調降為15萬元，第5次招標由「彰化縣大愛照顧服務勞動合作社」得標。

業者規劃將文資建物作為日照中心引發討論，彰化文化局長張雀芬說，空間規畫一樓為商業空間、二樓是日照，創造青銀共創的環境，獲得文資委員會審議通過，接下來業者將再提出修繕再利用計畫。

林姓承租業者表示，二樓規劃為日照空間，需要衛生局評估現有設施配備是否可行，包括現在缺少坐式馬桶，因應長輩需求也應加裝扶手，這些也須文資委員同意。

地方都希望閒置的鐵路醫院能盡快開放，業者說，目前配合小西文化協會以及彰化旅遊導覽單位，不定時開放讓民眾參觀；先前規劃一樓招商，但目前還沒有合適的合作者，初步改引進農場品、文創小物陳列，讓長輩作為收銀員，另規劃「有聲書」專區，讓居民、長者現場「講古」，讓重現過往更有人情味。

業者租下鐵路醫院約1年，許多鄰里反應修繕好的空間都還未對外開放，因此規劃下個月19、20日舉辦「青銀共好」活動，包括長輩的演唱會，也邀請里長等關心鐵路醫院的地方人士演唱與鐵路、酒相關的歌曲車拚，另有兒童劇、報佳音、身障街頭藝人表演，網羅長輩到小孩。