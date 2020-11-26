聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹山鎮資源回收可拿兌換券 逛牛舞花燈會享折扣
竹山鎮落實垃圾分類及資源，同時刺激民眾來參與年底的「2021竹山牛舞花竹藝燈會」活動。竹山鎮公所再推出利多，從12月11日起到12月31日止，只要鎮民配合做好資源回收，就可以得到一張商品兌換券，待燈會開始時就可以用這張兌換券來換商品，預計發送16萬張。
竹山鎮公所指出，盡管近年來垃圾無法外運，垃圾暫置堆積量近4萬公噸，一方面打成捆包，降低對環境的污染，只能從自己做好，不但做好垃圾分類及廚餘消化變身有機土，培育成小盆栽每月發送鎮民，打造花園城市，配合年底牛年竹藝燈會的即將點燈，因而想出兌換券的新招。
竹山鎮公所表示，這張「商品兌換券」，將配合竹山鎮公所清潔隊資源回收車隨車發放，每人每次以1張為限，預計發送16萬張，兌換時間為明年年1月1日起至1月31日止，只要在期間內拿著兌換券到與燈會合作的設置廠商攤位都可以兌換。
竹山鎮鎮長陳東睦說， 「2021竹山牛舞花竹藝燈會」預計12月24日舉行試點燈、12月31日跨年夜舉辦開幕儀式，展期共66天；未來只要有跟公所簽屬合作的攤商，民眾就可以使用兌換券，為讓民眾方便辨別，屆時也會製作特殊LOGO讓遊客憑標示來確認是否為合作廠商。
鎮公所強調，今年燈會在美食攤位規劃部分，則分為橫街、大禮路預計總共60攤，相關訊息都會公布在竹山鎮公所官網或竹山鎮公所APP。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言