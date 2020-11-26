竹山鎮資源回收可拿兌換券 逛牛舞花燈會享折扣

竹山鎮落實垃圾分類及資源，同時刺激民眾來參與年底的「2021竹山牛舞花竹藝燈會」活動。竹山鎮公所再推出利多，從12月11日起到12月31日止，只要鎮民配合做好資源回收，就可以得到一張商品兌換券，待燈會開始時就可以用這張兌換券來換商品，預計發送16萬張。

竹山鎮公所指出，盡管近年來垃圾無法外運，垃圾暫置堆積量近4萬公噸，一方面打成捆包，降低對環境的污染，只能從自己做好，不但做好垃圾分類及廚餘消化變身有機土，培育成小盆栽每月發送鎮民，打造花園城市，配合年底牛年竹藝燈會的即將點燈，因而想出兌換券的新招。

竹山鎮公所表示，這張「商品兌換券」，將配合竹山鎮公所清潔隊資源回收車隨車發放，每人每次以1張為限，預計發送16萬張，兌換時間為明年年1月1日起至1月31日止，只要在期間內拿著兌換券到與燈會合作的設置廠商攤位都可以兌換。

竹山鎮鎮長陳東睦說， 「2021竹山牛舞花竹藝燈會」預計12月24日舉行試點燈、12月31日跨年夜舉辦開幕儀式，展期共66天；未來只要有跟公所簽屬合作的攤商，民眾就可以使用兌換券，為讓民眾方便辨別，屆時也會製作特殊LOGO讓遊客憑標示來確認是否為合作廠商。