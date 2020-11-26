影/中天換照遭駁 盧秀燕:希望這件事情還有轉圜空間
無黨籍台中市議員陳廷秀今天上午在市政總質詢時，詢問台中市長盧秀燕對中天電視台換照遭駁回的看法。盧秀燕表示，如果該電視台哪些地方做不好，可以要求改進，甚至要求負責人退場都沒有關係。
盧秀燕以金融機構做比喻，如果負責人表現讓民眾有意見，連銀行也一樣，可以要求撤換負責人。但她話鋒一轉指出，可是把整個新聞台關掉，尤其被關掉的又是負責言論自由、新聞自由的新聞機構。這樣會給民眾一種感覺，好像這個政府很可能容不下不同的聲音，也不容許別人批判，所以乾脆把它關台。這樣的行為是陷蔡英文總統及民進黨政府於不義。這樣的行為會讓民進黨政府跟關新聞台，打壓新聞自由畫上等號，她希望這件事情還有轉圜空間。
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