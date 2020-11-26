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后里垃圾場變打卡熱點 1.2公頃大花百日草花田換季登場
台中市后里環保公園面積超過1.2公頃，大花百日草從11月底至12月中旬陸續綻放，大片花海顏色繽紛，民眾可在花海旁的小山丘，俯瞰欣賞花海美景，漫步環狀步道。目前台中另有新社花海、台中國際花毯節即日起到12月6開放，台中大山線秋末充滿繽紛氛圍。
市府建設局長陳大田指出，建設局配合季節營造不同主題花田，讓環保公園多元活潑，整年換季有不同亮點，例如今年春季是阿勃勒、夏季有向日葵花田、秋末大花百日草登場，環狀步道及花田旁小山丘可俯瞰整片花海，一直是網紅打卡熱點。
后里環保公園原是台中縣時代三鄉市聯合垃圾場，民國1998年封場後，原址大量植栽，積極填土、改善土質後劃出約2公頃的花海區、3公頃的大草原區、人工生態池進行水生植物及魚蝦復育，約1200公尺長的賞花碎石步道等，掩埋場變花田，怎麼拍、怎麼美！
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