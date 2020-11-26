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中市關懷據點長者餐費30元 議員大喊「根本是饑餓卅」
台中市關懷據點共餐每位長者餐費僅補助30元，市議員李麗華今質詢大喊「這根本是飢餓卅」，物資飛漲之下，30元餐費根本買不到什麼，長者每天不是豆干炒肉就是番茄炒蛋，比小朋友營養午餐吃得還差。
台中市長盧秀燕解釋，參加共餐的長者並非中低收入戶，主要是鼓勵長輩走出來參加群體活動、健康促進，據點可酌收費用落實「使用者付費」。但台中市今年底仍「加碼」，給各據點10萬元購買防疫與健康促進教材、餐具等設備。
李麗華指出，台中很多據點做共餐服務，但因補助經費太少，每人每餐只有30元根本不足，許多幹部必須自掏腰包或出去募款，她為長者請命，希望台中調高補助達每人每餐40元。
李麗華問：「30元要吃什麼？」目前學生營養午餐也至少40到45元，菜色太差，影響長者健康與營養。
盧秀燕表示：「先求有，再求好！」上任時從300多個據點，擴充到413個據點，是六都最多，但也因此補助經費大增，她表示參加關懷據點長者並非中低收入戶，有些可自付部分金額吃得更好。
社會局長彭懷真表示，413個據點有319個供餐，中央補助據點每人每餐10元，台中還額外加碼20元，每年要1千多萬元，考量整體市庫經費，難以無限制加碼，會甄酌並盤點希望提高。
社會局指出，目前各據點經營方式不一，有些每周供餐一次，也有供餐二到五次，部分據點也向參加者酌收費用，包括課程材料與餐費等，也鼓勵使用者付費提昇服務品質。
中市社會局也表示，今年底另增「優化補助」，每據點再補助10萬元額度，據點可依需求購買防疫物資、關懷訪視工具組、健康促進教材、餐飲服務餐具組、志工識別服裝等各項，依需寸申請。
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