疫情危機變轉機！為感謝帝爺公福蔭全年香油錢濟助弱勢

新冠肺炎疫情下，各行各業都受到衝擊。台中市供奉玄天上帝的玄元宮近日把一年來信眾捐獻的香油錢購買了生活用品，4個里近千戶的弱勢族群，同時28日也將舉辦遶境活動。管委會委員羅佳欽從事包機生意，原擔心疫情重創，卻意外接獲大量口罩輸運訂單，他要以關懷行動回饋，也祈求帝爺公保佑大家都平安度過疫情，來年順利恢復生機。

玄元宮位在西屯區大弘四街，宮裡近日搭起牌樓，信眾們忙進忙出為遶境活動做準備。管理委員會主委何建樺上午指出，該宮的規模雖然不大，但受到信眾信任，在當地已有50年歷史，並以扶弱濟貧為宗旨；近日濟助的對象是宮所在地的何明里，以及何安、何福以及忠誠等里。

管委會委員羅佳欽從事包機生意，生意遍及多個國際航線。他說，今年疫情突然發生，公司的包機生意一下子停頓，為了退還各旅行社的簽約金，公司一度營運吃緊；但經過向帝爺公誠心祈求，希望能有貴人出現，果然三月間就接到載運口罩的訂單，而且是一口氣有9架班次，至今訂單都還延續，讓他更相信玄天上帝的保佑。

他說，10多前年因隨公司老闆前往祭拜而與宮結緣，深感歷來一直受到「帝爺公（玄天上帝）」的庇佑；經過這次疫情，公司原本已屬疫情下的「重災區」，一年來竟能平安度風暴，讓他更是心存感念。因此，最近只要是公忙之餘，都會來宮裡幫忙，更誠心祈求帝爺公能保佑大家，福蔭各行各業。