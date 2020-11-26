台中光復新村有「聖誕怪獸2.0」 12店家推夢想聖誕樹

台中霧峰光復新村青創基地延續去年「怪獸聖誕村」主題，11月28日起至明年1月3日，舉辦「怪獸聖誕村2.0-找怪獸，集貼趣」活動，這段期間將點亮由12個店家利用環保竹子打造的夢想聖誕樹；另外，遊客還可在店家找到各具特色的怪獸貼紙，集滿即可兌換精美小禮物。

今年活動由貓叫村、JINDY、采風咖啡烘焙坊、謎印度、霧霧社藝所、天天烘焙、詹姆士農場、樸念生活、Maybee手作烘焙、跳舞的酒香、米子泥研及人人好工坊等12個店家共同舉辦，活動期間可向參與活動店家領取精美集貼卡，在光復新村內尋找怪獸足跡，找到後只要完成店家設計的聖誕節限定任務，即可領取可愛怪獸貼紙，集滿6枚，可兌換限量怪獸筆1支，集滿11枚可兌換限量特製怪獸紋身貼紙1份。

霧峰光復新村充滿眷村風格與復古風情，勞工局藉由建構青創基地、提供獎勵補助、營運輔導等措施，對外招募創業青年進駐，進駐青年以視覺藝術創作、文化創意及餐飲為主，新舊融合賦予光復新村新生命。

光復新村青創基地相關資訊，可至台中市青年一站式創業入口官網： https://www.tcdream.taichung.gov.tw/ 或「摘星青年、築夢台中」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/catchstarTaichung/ )查詢。