減少垃圾量 南投環保局推蚓菜共生讓廚餘成有機肥

南投縣環保局為使廚餘處理更有效率、環保，在屋頂設置綠色實驗農場，讓員工將每天的廚餘製作成有機肥，推廣自然農法「蚓菜共生」，並希望從縣府擴大到機關、學校和家庭，有效降低廚餘量，減輕垃圾處理負擔，民眾也能DIY栽培健康有機蔬菜。

南投縣環保局綜合計畫科長張宗義說，南投縣清潔隊每日收運垃圾中有3成是廚餘，其中生廚餘包括果皮、菜葉、果核、種子不易燃燒，會造成掩埋場、焚化爐很大耗損。近年對於生廚餘朝向自然農法「蚓菜共生」趨勢，蚯蚓對於生廚餘分解成效高，蚯蚓排遺還能改良土壤，環保局利用頂樓闢建綠色實驗農場，引進「蚓菜共生植栽器」，由員工實驗蚓菜共生轉化生廚餘。

蚓菜共生植栽器是高雄思源生態農場廠長羅條原夫婦發明，只要在植栽器每層鋪上培養土，並於中間放入廚餘，就可利用蚯蚓翻土，而排遺也可當作蔬果肥料，不僅解決廚餘問題，也讓自然資源循環利用。這項發明去年拿下馬來西亞國際發明展環境能源類金牌獎及泰國國際最佳發明獎兩大獎。

環保局員工將午餐後剩下的廚餘再利用，轉換為供給農作物的養分。而蚯蚓則在廚餘與土壤間移動、翻土，糞便可成為農作物的肥料，蚯蚓消化廚餘再轉為有機肥滋養植栽，兼具實用與環保功能。為了幫助蔬菜及花卉生長，一旁也放置著兩輛發電腳踏車，透過踩動腳踏車的過程轉成電能，用於屋頂農園自動澆灌用電或廚餘處理機用電，員工踩踩腳踏車運動，更可產生再生能源。