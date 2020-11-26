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唯一獲「國家永續發展獎」高中 明道校長汪大久：做到最好

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」是唯一獲獎高中，校長汪大久（右）親自前往領獎。圖／明道中學提供
明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」是唯一獲獎高中，校長汪大久（右）親自前往領獎。圖／明道中學提供

明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」是唯一獲獎高中，校長汪大久親自前往領獎，上午並與全校師生分享此一榮耀。他表示，這是該校師生努力10年的成果，而且永續發展也是明道中學歷年來不曾改變的重點目標：「我們總是不斷自我提醒：『不只是要做到，而且要做到最好』」。

汪大久說，明道中學的校園永續發展計畫橫跨多面向，包含無紙化校園、綠能校園、生態校園、友善校園等，學校積極推動E化行政及教學方式，訓練親師生善用資訊科技輔助學習，拓展國際視野。

在生活方面，從陽光、空氣、水，生命三要素處處體現環保，包含風力發電、太陽能、二氧化碳濃度測試、排水防洪設計、綠建築節能、雨水回收系統等。因為校園環境照顧好了，生態環境自然呈現多樣性，整個校園都是蝴蝶園，並組成生態志工利用中午時間維護校園環境。除此，學校從106年起，由學生推動「餐盒行動」，學生餐廳全面改用環保餐盒，並鼓勵師生自備餐具，一年可減少60萬個餐盒。

在教育方面，全校推動「共讀共想」親師生閱讀計畫，利用明道學App發布，每周一篇文章，並緊扣SDGs（聯合國「永續發展目標」）的17項永續指標。內容包含性別平權、國際趨勢、環境永續、多元族群、生涯發展等面向，從學校帶動家庭。

他說，學校一向本著教育的理念，結合親師生的力量共同努力，相信在引導學生學習與成長的過程中，沒有比以身作則更重要的事。

明道中學也是全球70多個國家1000多所學校中，台灣唯一註冊的SDGs Global School（全球學校）的學校，代表對全球永續發展的決心與毅力。

汪大久昨曾在頒獎典禮中代表明道人宣示：「我是明道人，今日，我以地球公民的身分宣示，我將以決心及毅力，積極實踐聯合國永續發展目標，捍衛平等與人權，朝經濟成長、社會進步與環境保護等三大面向17項永續發展目標邁進，盡個人本分，共同肩負打造永續家園的責任，實現尊嚴、和平與繁榮的全球藍圖」。

明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」校長汪大久（中）領獎後和副校長林雯琪（右）、學務處主任謝宏惠合影。圖／明道中學提供
明道中學昨獲行政院頒給教育類「國家永續發展獎」校長汪大久（中）領獎後和副校長林雯琪（右）、學務處主任謝宏惠合影。圖／明道中學提供

聯合國 綠建築 行政院

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