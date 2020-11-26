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九重葛花瀑來了 彰化縣田尾再添秘境

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的九重葛花園開放拍照。記者簡慧珍／攝影
田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的九重葛花園開放拍照。記者簡慧珍／攝影

在台灣一年四季開花的九重葛，現正進入盛開期，彰化縣田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的花園有百年九重葛，經過巧手嫁接，一株有6個品種，花期交錯，滿開與初開相間，景致美麗，常讓路過的外地客佇足觀賞。

謝進雄種植九重葛半世界，也在4分地園區種上百種青草，花園命名百麗健康青草原，經常開放各縣市青草公會會員參觀，不過最引人注目的滿園九重葛，在他精心塑形之下，九重葛有涼亭、寶瓶、層片等各種造形，免費供人拍照，假日也常有遊客取景。

縣議員劉淑芳邀溪頂村理事長陳建臺、村長顏文龍，今天到謝進雄的花園賞花。劉淑芳說，田尾鄉藏寶，遊客事前做功課，才能找到特別的花木，百年九重葛蘊藏園藝專業故事，很值得拍照。

九重葛原產南美洲，9月至11月發花芽，來到台灣經園藝專家技術育種和調控，一年四季都開花。謝進雄表示，多數品種真正花期11月到翌年3月，他購入老欉九重葛，塑形和嫁接後，一株6個品種，花色有白、淺紫、粉、艷紫4種，葉片有常綠與斑葉。

「九重葛不重水，喜愛陽光，開花時不宜多澆水，可延長花期。」謝進雄說，九重葛的病蟲害少，灑水即可洗去，放在日照充足的地方，控制水分就能長年開花，民間相傳九重葛有刺，能避邪，家裡若放一盆，年底花期開得茂盛，為家庭添喜氣。

謝進雄的花園另有樹齡90年、30年、20年九重葛，至少雙色，90年和百年九重葛都呈層片形，其餘修剪和塑形成涼亭，他贊助一株給溪頂社區公園供左鄰右舍乘涼。

陳建臺表示，溪頂村可供觀賞和拍照的花園很多，應整合並規畫旅遊路線、文創產業，例如九重葛花園直通東螺溪自行車道，遊客沿著溪畔騎車到溪頂村賞花，順遊田尾公路花園玩一天。

田尾鄉溪頂村前村長謝進雄贊助一株涼亭造型九重葛給社區，社區理事長陳建臺（左）、村長顏文龍請大家來乘涼。記者簡慧珍／攝影
田尾鄉溪頂村前村長謝進雄贊助一株涼亭造型九重葛給社區，社區理事長陳建臺（左）、村長顏文龍請大家來乘涼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉百年九重葛，一樹多色花，十分喜氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉百年九重葛，一樹多色花，十分喜氣。記者簡慧珍／攝影

賞花 文創產業

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