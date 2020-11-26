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台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

未來城市@天下 / 文・許鈺屏、李鈺淇
不少試乘民眾表示，中捷列車起步加速過快、且開門時間太短，開放第二日更有民眾遭夾傷。市府回應，將再調整起步速率、加強提醒乘客緊握扶手與吊環，提高安全性與舒適度。聯合報記者陳秋雲／攝影
不少試乘民眾表示，中捷列車起步加速過快、且開門時間太短，開放第二日更有民眾遭夾傷。市府回應，將再調整起步速率、加強提醒乘客緊握扶手與吊環，提高安全性與舒適度。聯合報記者陳秋雲／攝影

台灣又多一座城市有捷運了！11月中，台中市啟動試營運第一條捷運路線，不少市民搶先搭乘體驗。此外，嘉義市也宣布引進YouBike2.0，讓市民多一項環保通勤選擇；而台南為了守護學生人身安全，則統整事故風險地圖。台灣城市的智慧交通還有哪些新消息？

#台中　中捷試營運暫停！萬人搶先試乘心得：改善這點會更好

圖／台中市交通局提供
圖／台中市交通局提供

在台中生活、旅遊常靠火車或公車移動，現在又多了一種新選擇！歷時11年，台中捷運終於完工，也是第5座有捷運的六都城市。11月16日，中捷啟動為期一個月的試營運，台中市政府統計，光首日就有7.5萬人次搶先體驗。但21日，由於車廂零件故障，中捷宣布暫停試營運、全面安檢，最快於月底恢復試營運。

目前完工的中捷綠線採無人駕駛系統，18個站點串連高鐵與台鐵，搭配周邊公車、BRT及公共自行車，讓城市交通網更加緊密、解決平面塞車問題。車廂一開，馬卡龍配色的座椅象徵台中的活力與溫暖；高架化站點設計也符合綠建築標準，並與鄰近景觀與建築呼應。

但不少試乘民眾表示，列車起步加速過快、且開門時間太短，開放第二日更有民眾遭夾傷。市府回應，將再調整起步速率、加強提醒乘客緊握扶手與吊環，提高安全性與舒適度。

交通部長林佳龍也鼓勵民眾多搭乘、提供改善項目。他同時提到，政府規劃中捷綠線延伸到彰化，搭配未來的捷運藍線及山海環線，讓中部永續運輸生活圈盡快成形。

中捷綠線試營運期間，民眾持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘。同時，沿線7處機車停車場也同步開放免費停車，擴大試乘意願。需要注意的是，試營運期間通車時間稍有不同，12月6日前為早上7時到晚上8點，12月7日後則改成每天早上6時到晚上12點。

#嘉義市　南部第二個有Youbike 2.0的城市，50站點、750輛車準備好了

步調緩慢輕鬆、適合深度體驗的嘉義，也有了環保彈性的交通新選擇！嘉義市政府宣布，嘉市成為高雄市之後，南台灣第二個引進「YouBike 2.0」的城市。

Youbike將在嘉義市重要交通樞紐、景點、商場等人潮聚集處設置還車站，提供全市50站、750輛車，並預計在12月中旬陸續開放站點。市府也提到，全市正在改善自行車道，「嘉義市環狀自行車道」預計於本月底完工，方便民眾租借公共腳踏車環市體驗、運動。

今年6月，嘉義市宣告將轉型為台灣第一個100%電動公車網路的城市；年底又再接再厲，推出共享自行車系統，並採更省空間、能以太陽能充電的2.0系統，從智慧交通著手、邁向永續城市。

#台南　守護學生行車安全，大數據找事故熱點、AR模擬潛在道路危機

據交通部統計，2019年，18至24歲青少年機車騎士的死亡人數達272人，平均每週超過5位年輕人因車禍喪命。對此，台南市政府交通局分析數據、找出案發熱區，並以AR讓當地學生體驗路口潛在風險，提高宣導強度。

台南交通局長王銘德說，剛取得駕照的學生為車禍高風險族群，台南事故熱區則是大專院校密度最高的永康區。因此，市府製作「台南校園交通事故風險地圖」，也與區內的南臺科技大學、台南應用科技大學和崑山科技大學合作，共同診斷道路風險、擬定改善方針，希望從路面設計降低肇事率。

不只改善交通環境，交通局更開發AR互動體驗APP，讓學生從中認識道路暗藏的風險，希望他們上路時能提高警覺、減少事故發生。

「全文轉載自未來城市(台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好｜智慧城市懶人包#108)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】台中免費公車政策大改版！誰有優惠資格、如何快速申請？｜智慧城市懶人包#103

【延伸閱讀】復古風公車上路！兼具美感與環保，嘉義市率先實現100%電動公車網絡｜智慧城市懶人包#87

【延伸閱讀】如何減少公車肇事？台北推「司機智慧助理」防危險駕駛｜智慧城市懶人包#94

捷運 事故 中捷 嘉義 台中市

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