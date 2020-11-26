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中部百貨打造6米高巨型皮卡丘 成打卡熱點人潮增1成

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新光三越台中店今年以「寶可夢的遊園盛會」作為主題，在一樓水舞廣場打造旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等，360度打造可愛又好拍的秘密基地。記者余采瀅／攝影
新光三越台中店今年以「寶可夢的遊園盛會」作為主題，在一樓水舞廣場打造旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等，360度打造可愛又好拍的秘密基地。記者余采瀅／攝影

超萌寶可夢出沒在新光三越！新光三越台中店今年以「寶可夢的遊園盛會」作為主題，在一樓水舞廣場打造旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等，360度打造可愛又好拍的秘密基地，還有戴著紅白相間耶誕帽的「6公尺高巨型皮卡丘」，成為全台最強打卡熱點。

新光三越台中店打造日本超萌人氣「寶可夢」的主要角色皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、喵喵、炎兔兒、淚蜥蜴和敲音猴開心搭著旋轉木馬，穿梭在耶誕樹上精神飽滿的交換著禮物，還有活力充沛的熱情小火龍，調皮的燃燒著尾巴的火焰玩著捉迷藏，精靈球造型的熱氣球即將冉冉升空，象徵希望與力量。

此外，還有戴著紅白相間耶誕帽的「6公尺高巨型皮卡丘」，活蹦亂跳的萌力大爆發；三大歡樂寶可夢的遊園盛會，結合藏身其中的圖騰角色，打造最可愛、歡樂的耶誕場景，營造中部百貨最具特色氣氛的熱搜景點。

新光三越台中店表示，自廣場耶誕樂園陸續造景呈現，加上中捷試運開通，帶動今年來店人潮翻轉正成長，目前已成長1成以上。

另外，廣場外圍還有甜蜜星空長廊，由萬顆LED燈打造120公尺浪漫長廊，讓民眾走在最夢幻、浪漫的燈光之下。11月21日至12月25日於「寶可夢耶誕樂園」拍照打卡分享至個人IG或FB，可憑畫面兌換1個「皮卡丘紙帽」，限量700份，前100名再加贈「IG列印機拍貼兌換券」1份。

日本知名品牌「藏壽司」進軍台中豐原太平洋百貨，開幕即湧現朝聖人潮，排隊用餐的民眾說，「想要吃藏壽司終於不必大老遠跑到台中市區，吃完還能逛百貨，真的超方便！」

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，此次藏壽司加入太平洋百貨餐飲的行列，除帶動舊客回流，也湧入嚐鮮的新客，不僅能為百貨帶來龐大的商機外，更讓民眾有一個新的餐飲選擇、聚餐的好去處。

「藏壽司」目前在全台已有32家店，年底將在台北市再增1家。為慶祝「藏壽司」豐原太平洋店開幕推出限定活動，即日起至11月30日只要按讚追蹤藏壽司的臉書專頁，並上傳用餐心得及照片即可享9折優惠；更有開幕限定的滿額贈好禮活動，於店內消費滿1500元，就送可愛又實用的「蠟筆小新購物袋」。

日本知名品牌「藏壽司」進軍台中豐原太平洋百貨。記者余采瀅／攝影
日本知名品牌「藏壽司」進軍台中豐原太平洋百貨。記者余采瀅／攝影

壽司 寶可夢 日本

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