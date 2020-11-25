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風車圖書、大葉大學產學合作 FOOD超人勇奪金鐘

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
風車圖書董事長許丁龍(中)感謝大葉大學多媒體學程陳志隆老師(左二)、吳旻書(左一)一起合作，讓「FOOD超人」拿下電視金鐘獎動畫節目獎。圖／大葉大學提供
風車圖書董事長許丁龍(中)感謝大葉大學多媒體學程陳志隆老師(左二)、吳旻書(左一)一起合作，讓「FOOD超人」拿下電視金鐘獎動畫節目獎。圖／大葉大學提供

風車圖書出版公司製作、大葉大學多媒體數位內容學位學程副教授、金鼎獎漫畫家陳志隆、金牌動畫導演吳旻書擔綱編劇、分鏡的「FOOD超人」獲頒今年電視金鐘獎動畫節目獎，FOOD超人以台灣特色食物包子、燒餅、油條、蛋餅等為主角深獲小朋友喜愛，故事內容涵蓋食安、環保、科學等知識，寓教於樂。

大葉大學今天頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍，期盼產學攜手，再創佳績，大葉大學校長梁卓中表示，很感謝許丁龍董事長推動大葉大學與風車圖書的產學合作，發揮一加一大於二的力量，為產業開創新局。

許丁龍說，FOOD超人是風車圖書原創的品牌肖像，一開始是幼教商品與書籍，後來風車公司建立動畫製作團隊，邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程副教授陳志隆擔任編導，很慶幸能找到對的合作夥伴，讓FOOD超人在短短的三年內，先於2018年第一季在公共電視、東森幼幼台頻道上播出，就入圍電視金鐘獎，今年更拿下電視金鐘獎。

多媒體學程的陳志隆、吳旻書老師都有豐富的出版及動畫編劇經驗，因此獲邀加入風車圖書「FOOD超人」製作團隊，「FOOD超人」動畫一推出就受到家長與小朋友喜愛，並榮獲2018年義大利「奧尼羅斯影展」最佳動畫獎、美國「南部電影節」最佳動畫大獎等，陳志隆也獲頒美國南方電影節最佳編劇，此次再獲電視金鐘獎，可說是對台灣產學合作與文創實力的肯定。

陳志隆說，風車圖書打造的FOOD超人品牌肖像，選用台灣特色食物包子為造型，從幼教商品出發，建立識別度後，也是台灣出版跨足動畫的首例，不僅收視屢創佳績，更獲國際影展肯定，讓台灣原創動畫被世界看見。

風車圖書攜手大葉大學，讓「FOOD超人」拿下電視金鐘獎動畫節目獎，創下出版社奪金鐘獎紀錄，大葉大學校長梁卓中（左四）今天也頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍董事長(右三)，並與陳志隆(右一)、吳旻書（左一）老師等人合影。圖／大葉大學提供
風車圖書攜手大葉大學，讓「FOOD超人」拿下電視金鐘獎動畫節目獎，創下出版社奪金鐘獎紀錄，大葉大學校長梁卓中（左四）今天也頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍董事長(右三)，並與陳志隆(右一)、吳旻書（左一）老師等人合影。圖／大葉大學提供

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