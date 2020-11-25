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國小導師教師祼拍永不錄用 議員促追查學生是否受害

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求教育局建立校園緊急求救裝置。記者陳秋雲/攝影
台中市議員林祈烽要求教育局建立校園緊急求救裝置。記者陳秋雲/攝影

台中市有國小導師涉在教室內公然祼拍，可惡的是把學童當背景。警方昨依公然猥褻罪及散佈猥褻影像罪函送法辦，校方今召開教評會決議解聘這名男教師。市議員林祈烽今在總質詢追問指事是否有學生受害？要求教育局儘速研究建置教室內求救設施丶組專案調查及輔導小組介入輔導，讓學生安全安心上學。

林祈烽昨在市議會踢爆全案，台中市教育局及警察局昨依照片場景，快速鎖定西屯區某國小清查，查出在學校服務3年的代理代課老師，還擔任導師的30多歲男子所為。校方指出，教評會決議「立即解聘」市長盧秀燕強調永不錄用。

林祈烽指出，這名導師曾帶學生參加校外教學，家長擔憂是否有學生受害，他要求教育局主導調查及輔導事宜，儘早確定是否有學生受害「不要因官官相護錯失輔導時機。」

教育局長楊振昇指出，這名導師上傳的照片是2年前所拍，校方輔導室啟動輔導，教育局也會組團隊協助。

林祈烽指出，這名男老師在課堂上祼拍太誇張，教育局有讓學生可以現場求救的方式？楊振昇回應，目前校園內建置的緊急按鈴及監視器均只設在室外，教室內沒有相關設施；未來會請學校輔導室請專家學者協助。

林祈烽痛批「我講東你在講西」「你講的是善後，現在要求的是如何防範」教室內沒有監視器或緊急求救鈴，萬一教師有不當措施，學生如何求救，促教育局儘快研究強化教室內安全措施。

楊振昇說，教育局丶學校會負責學生安全；市長盧秀燕承諾繼續追查這名老師是否有不當行為並依法嚴辦，安撫學生與家長的情緒，加速回復校園寧靜。

校方強調，這名教師到校服務3年，擔任導師，出勤正常且帶班嚴格，未接獲學生或家長投訴該師有不妥行為。已請專業輔導教師進行團體輔導，目前尚未發現有異常情況。

教育局 監視器

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