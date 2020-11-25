影／台灣工藝中心66周年！草屯媽坐鎮 陳零九將開唱

國立台灣工藝研究發展中心成立66周年，今起至12月27日辦理「工藝66藝趣豐發」活動，每周末安排藝文展演，草屯朝清宮媽祖也搭上「媽祖號」現場坐鎮，今起至29日開放民眾「鑽轎底」祈福，歌手陳零九則將在下月19日到場開唱。

台灣工藝中心主任許耿修說，該中心為在南投草屯鎮，推動臺灣工藝現代化創意產業發展及工藝文化美學推廣，今年成立66周年，因此結合市集、體驗、宗教、表演等元素辦理「工藝66藝趣豐發」藝文系列活動，邀民眾走向戶外體驗工藝。

本次活動中的「台灣航空工藝展」還邀請由中華科技大學航空學院飛官教授荊元武研發團隊所打造的長程遙控無人飛機「觀光大使－媽祖號」，並恭迎草屯鎮朝清宮媽祖安座為該中心及周圍南投地區祈福，現場也有飛機DIY體驗，名額有限。

荊表示，這架「媽祖號」是真的遙控無人飛機，其翼展長12公尺、機身前後長6.2公尺、機身高3.8公尺，為將航空科學融入傳統信仰而特別打造，將巡迴全台194家媽祖廟，草屯工藝中心是第7站，從今起至29日開放鑽轎底參拜祈福。

工藝中心表示，28日至12月27日的「工藝66藝趣豐發」，28日上下午有「大地響起演奏會」、「草地音樂會」，29日「薩克斯風吹奏」；12月5、6日「有客來！一起樂揚山歌」、「童話藝想劇」；12、13日「台語風華」、「寶貝們！就是要play」。