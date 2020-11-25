南投信義鄉東埔村長伍金豎罷免案成立 12月19日投票

南投縣信義鄉東埔村長伍金豎引發不滿，經村民連署達標，南投縣選舉委員會宣告罷免案成立，12月19日投票。對此，伍金豎今天拒絕說明看法，僅表示村民是誣衊指控、無稽之談。

東埔村長伍金豎遭質疑與財團勾結開發山林及涉嫌破壞祖靈地，村民於是發起罷免連署，南投縣選舉委員會昨天公告罷免案成立，12月19日投票，縣選委會今天表示，上次選舉人總數982人，這次罷免案投票人數應會有變動，12月15日前公告這次罷免案投票總人數。

根據公職人員選舉罷免法第90條，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足規定數額，均為否決。

南投縣選舉委員會表示，依選罷法規定，村長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上選舉人連署，信義鄉東埔村長選舉人總數982人，罷免案連署人數應達99人。

縣選委會表示，伍木松領銜提出的南投縣信義鄉第21屆東埔村長伍金豎罷免案，連署人數共119人，依法刪除9人，符合規定人數110人，超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。