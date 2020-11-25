快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

南投信義鄉東埔村長伍金豎罷免案成立 12月19日投票

中央社 / 南投縣25日電

南投縣信義鄉東埔村長伍金豎引發不滿，經村民連署達標，南投縣選舉委員會宣告罷免案成立，12月19日投票。對此，伍金豎今天拒絕說明看法，僅表示村民是誣衊指控、無稽之談。

東埔村長伍金豎遭質疑與財團勾結開發山林及涉嫌破壞祖靈地，村民於是發起罷免連署，南投縣選舉委員會昨天公告罷免案成立，12月19日投票，縣選委會今天表示，上次選舉人總數982人，這次罷免案投票人數應會有變動，12月15日前公告這次罷免案投票總人數。

根據公職人員選舉罷免法第90條，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足規定數額，均為否決。

南投縣選舉委員會表示，依選罷法規定，村長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上選舉人連署，信義鄉東埔村長選舉人總數982人，罷免案連署人數應達99人。

縣選委會表示，伍木松領銜提出的南投縣信義鄉第21屆東埔村長伍金豎罷免案，連署人數共119人，依法刪除9人，符合規定人數110人，超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

罷免 投票

延伸閱讀

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

激烈！台南地方自治史頭一遭新營太北里長罷免案未過

台南地方自治史頭一遭 9屆新營太北里長遭罷免今投票

罷捷二階送逾4萬份連署 黃捷：平常心做事

相關新聞

影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

南投縣仁愛鄉合歡溪是「國寶魚」櫻花鉤吻鮭的復育地，也是當地部落的水源地，近期卻有民眾投訴，沿溪修建的合歡溪步道遭車輛闖入...

國小導師教師祼拍永不錄用 議員促追查學生是否受害

台中市有國小導師涉在教室內公然祼拍，可惡的是把學童當背景。警方昨依公然猥褻罪及散佈猥褻影像罪函送法辦，校方今召開教評會決...

影／台灣工藝中心66周年！草屯媽坐鎮 陳零九將開唱

國立台灣工藝研究發展中心成立66周年，今起至12月27日辦理「工藝66藝趣豐發」活動，每周末安排藝文展演，草屯朝清宮媽祖...

達德商工打流感12人不適送醫 衛生局協助申請受害救濟

彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，目前仍有4人住院觀察，彰化衛生局指出，今年國高中排程...

拈花惹草可以紓壓 彰化縣府舉辦綠美化園藝治療活動

受新冠肺炎疫情影響，打壞了許多人的心情，甚至造成焦慮，拈花惹草倒也不失很療癒的方式，彰化縣政府今天即在彰化市農會舉辦綠美...

大甲孟春里中山路遇雨則淹 側溝治水患明年一月完工

台中大甲孟春里中山路二段多年來遇到大雨就容易淹水，去年爭取西側側溝，解決淹水問題，台中市議員施志昌今找台中市政府養護工程...

世界級彩虹眷村恐滅村？市府：以歷史建物規格加碼保固

台中市政府文化局曾委託朝陽科技大學檢測彩虹眷村區域範圍內柱子及牆面的傾斜度，測量18處有高達7處傾斜度大於1/200，文...

彰縣府檢討員工出差 網友酸：以後視訊勞檢、線上巡路

彰化縣政府最近清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差天次達9成，引發討論，經查17人...

捷運橘線支線納入豐原 盧秀燕：路線先定才有未來

台中市議員陳清龍今在議會總質詢「豐原會有捷運嗎？」他表示，「鐵路高架捷運化」欺騙豐原人，不但搭台鐵通勤時間拉長，未來的捷...

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續到秀傳醫院就醫，彰化衛生局表示，目前還有...

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

南投縣人口數去年4月跌破50萬，到今年10月剩49萬1546人，主要是少子化、人口外流。南投縣議員關心南投只有南崗、竹山...

地主要求還地 彰化和美嘉犁派出所傳裁撤居民陳請保留

彰化和美鎮嘉犁派出所近日傳出將裁撤，和美鎮長阮厚爵今天與居民、里長今天前往派出所聲援，要求保留派出所，彰化縣警局指出，地...

熱門新聞

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。