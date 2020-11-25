影／櫻花鉤吻鮭復育地遭越野車隊擅闖 合歡溪步道變車道

南投縣仁愛鄉合歡溪是「國寶魚」櫻花鉤吻鮭的復育地，也是當地部落的水源地，近期卻有民眾投訴，沿溪修建的合歡溪步道遭車輛闖入，步行者只能閃避有安全疑慮，也恐影響生態；林務局東勢林管處將舉發開罰，且不排除設阻絕設施防堵。

而合歡溪位在太魯閣國家公園內，是翠巒泰雅族的傳統領域，終年水溫低於攝氏17度，冬天則有10度低溫，冰涼清澈具備櫻花鉤吻鮭所需的生存條件，雪霸國家公園管理處3年多前與太管處、東勢林管處合作放流復育，成「國寶魚」棲地。

「步道上怎會有車！」台中市侯姓民眾本月至合歡溪步道健行，途中卻見車輛馳騁在步道上，她說，半小時內就遇到5、6批車隊，有越野汽機車、四輪傳動車等少說10多輛，車經過揚起沙土，還滿布汽油味，感受差，人車並行也很危險。

此外，合歡溪步道早期是為維護水源的使用道路，沿合歡溪修建，步道末段就是櫻花鉤吻鮭復育地，以車輛硬闖進入也恐損及生態；東勢林管處表示，會將相關違法行為向太管處舉發，而依「國家公園法」驅車擅闖可處以1000元以下罰鍰。

若民眾有引火行為，致引起森林火災，可依「森林法」第53條放火燒毀他人森林者，處3年以上10年以下有期徒刑；如果騷擾國寶魚不慎致死，依野生動物保育法處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。