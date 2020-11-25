達德商工打流感12人不適送醫 衛生局協助申請受害救濟

彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，目前仍有4人住院觀察，彰化衛生局指出，今年國高中排程施打公費流感疫苗，僅達德學生出現不適，將協助學生申請預防接種受害救濟。

今年11月19日達德商工校園接種流感疫苗，有12人出現不適，包括頭暈頭痛3人、眼皮腫疑似過敏 2人、發燒2人、想吐1人、手抖4人，8人已回家休養，目前4人住院觀察包括1名發燒，3名手抖，

衛生局指出，經醫師診治，這些個案都在第一時間通報中央，會同疾管署防疫醫師、小兒神經科醫師前往醫院會診，並前往學校勘查接種環境及學生當日活動狀況，通報個案送醫院診療後，住院個案也會同疾管署防疫醫師、小兒神經科醫師前往醫院會診，經查，接種流程均依規定，取得家長同意書後，經醫師評估後執行接種。