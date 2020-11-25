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拈花惹草可以紓壓 彰化縣府舉辦綠美化園藝治療活動

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影

受新冠肺炎疫情影響，打壞了許多人的心情，甚至造成焦慮，拈花惹草倒也不失很療癒的方式，彰化縣政府今天即在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。

彰化縣長王惠美與會表示，彰化是花卉生產大縣，田尾鄉是花的故鄉，感謝農會及田尾公路花園協會，一起來為農友及彰化的花卉園藝共同行銷，彰化很有料，只是過去太低調，彰化有很多好的事物，但是很多人都不知道，希望大家在工作之餘，可以到田尾拈花惹草，購買花卉，也藉由綠美化園藝，讓大家的生活放輕鬆更加療癒。

彰化市農會總幹事白閔傑說，今年受到疫情的影響，有些人身心難免都有壓力，希望藉由這個課程，學習到植物及園藝綠美化的美好，並進而達到紓壓療癒。

縣府農業處表示，此次綠美化園藝治療課程活動由縣政府、彰化縣婦女聯合會與社團法人彰化縣田尾公路花園協會共同辦理，分8區辦理，要讓整個城市角落充滿綠意，並藉此讓參與婦女紓解生活及面對疫情的壓力情緒，同時縣府推動的環境綠美化沒有期限，民眾可至縣府農業處申請環境綠美化植栽，詳情可至縣府農業處網站查詢或直接洽詢縣府農業處（04）7531618。

彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。記者劉明岩／攝影

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