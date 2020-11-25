拈花惹草可以紓壓 彰化縣府舉辦綠美化園藝治療活動

受新冠肺炎疫情影響，打壞了許多人的心情，甚至造成焦慮，拈花惹草倒也不失很療癒的方式，彰化縣政府今天即在彰化市農會舉辦綠美化園藝治療活動，除了有紓壓效果外，還行銷彰化花卉。

彰化縣長王惠美與會表示，彰化是花卉生產大縣，田尾鄉是花的故鄉，感謝農會及田尾公路花園協會，一起來為農友及彰化的花卉園藝共同行銷，彰化很有料，只是過去太低調，彰化有很多好的事物，但是很多人都不知道，希望大家在工作之餘，可以到田尾拈花惹草，購買花卉，也藉由綠美化園藝，讓大家的生活放輕鬆更加療癒。

彰化市農會總幹事白閔傑說，今年受到疫情的影響，有些人身心難免都有壓力，希望藉由這個課程，學習到植物及園藝綠美化的美好，並進而達到紓壓療癒。