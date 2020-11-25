彩虹眷村牆傾柱裂 中市府建物加設監測系統

台中市彩虹眷村的柱子、牆面出現傾斜、裂縫，台中市議員張耀中憂心崩塌會「滅村」，中市府表示，建物雖有裂縫，不影響使用安全，建物加固，加設監控設備偵測地基，努力維護。

位於台中市南屯區的彩虹眷村，英國旅遊網站統計到訪的國外旅客比台北101還多，獲選全球盤點必訪17座美麗村落第二名，「孤獨星球雜誌」說彩虹村是世界秘密奇跡。

民進黨籍市議員張耀中今天在市議會總質詢上指出，今年6月市府文化局委外檢測彩虹眷村區域範圍內柱子及牆面，發現18處中有7處傾斜度超標，4處逼近臨界點，土木專家評估有倒塌危機，市府僅用加固保全，莫非以僥倖心態來保存。

民進黨籍市議員王立任表示，雖彩虹眷村沒有文資身分，但是不代表不需做建築物鑑定，應該更慎重調查。

市長盧秀燕表示，文化局6月由專家鑑定，無立即倒塌風險，鑑定後加設監測系統，提出預防與因應措施，努力維護台中人心中的瑰寶。

文化局表示，彩虹村房舍已做房舍現況鑑定，建物雖有裂縫，但不影響使用安全；現場部分建物內已有加固，目前房屋不會有立即倒塌危險，監控設備如偵測地基或結構受影響，文化局會立即收到通知並應變處理。