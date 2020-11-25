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大甲孟春里中山路遇雨則淹 側溝治水患明年一月完工
台中大甲孟春里中山路二段多年來遇到大雨就容易淹水，去年爭取西側側溝，解決淹水問題，台中市議員施志昌今找台中市政府養護工程處、大甲區公所、孟春里里長黃湘榕與孟春社區發展協會等人到現場會勘，爭取完成東側側溝，養工處表示，側溝工程12月中可發包動工，預計明年一月完工。
施志昌表示，大甲中山路二段從臨江路至通天路處，此處發展早，現在也是日南人口聚集處，因早年道路拓寬計畫取消，屬於未徵收的道路用地，此處側溝是由民眾自行設置，或者甚至沒有側溝，並非整段貫通連接至周邊區域，導致蓄水及排水不及，遇大雨水就容易淹至路面及家中。
里長黃湘榕表示，因立法院副院長蔡其昌和中市議員施志昌前年爭取側溝整治，去年完成中山路二段中通天路至臨江路之間西側側溝，今年大雨時緩解不少淹水的問題，但道路東側目前仍無排水溝渠，遇雨時仍會有水流進家中。
施志昌爭取，為長久根治淹水問題，東側的部分也必須完成，並且里民也有反應中山路路面有龜裂的問題，希望市府也能盡快啟動燙平專案，給居民與用路人舒適的行車道路。
養工處海線工程隊表示，側溝工程要感謝議員施志昌和里長黃湘榕，快速協助與里民取得同意書，此次工程全長115.3公尺，總經費80萬，12月中即可發包動工，工期45天，預計明年一月底完工。
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