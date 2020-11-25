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世界級彩虹眷村恐滅村？市府：以歷史建物規格加碼保固

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供

台中市政府文化局曾委託朝陽科技大學檢測彩虹眷村區域範圍內柱子及牆面的傾斜度，測量18處有高達7處傾斜度大於1/200，文化局宣稱沒有立即倒塌危險，民黨進議員指出台灣常有地震，土木專業人士看法是有崩塌疑慮，質疑未來崩塌致使「滅村」世界級的藝術景點「滅村」誰來負責？市長盧秀燕表示，文化局已加裝監控設備，市府寧願持過度小心，盡量保護彩虹眷村。

議員張耀中說，彩虹眷村保留10年來，2017年開始每年參觀人數突破200萬人，英國旅遊網站統計，到訪的國外旅客比台北101還多，也獲選全球盤點必訪17座美麗村落第二名，2019年突破230萬人次，背包客最受歡迎的「孤獨星球雜誌」也指彩虹村是世界秘密奇跡。

張耀中指出現有11間房舍為土建簡易磚房，木造樑柱被白蟻蛀蝕防護效果不彰，園區地基滑動加上附近重劃完成，只剩彩虹眷村地基不穩固，專業人員研判3至5年內崩塌。他說，創作者彩虹爺爺已高齡98歲，市府應該多方考量極搶救彩虹眷村。

張耀中表示，建築物傾斜率是否造成結構崩塌，可從3個區間探討。傾斜率低於1/200應估列建物損害著手修復，超過1/200 未達1/40 者，鑑定技師應依評估結果補強建物損害部份，超過1/40者，不論損害情況如何，應拆除新建。但市府委託朝陽科大評估了18個位置，有7個位置超過1/200，其中4處接近1/40，張耀中問，市府沒有進一步保存動作，難道存僥倖心態賭彩虹眷村的未來？

張耀中說，市府現在用加固保全彩虹村的方式，萬一倒塌了就算滅村，即使遷村就不是彩虹眷村了。彩虹眷村在台中觀光地位上具有國際價值，建議市府儘速召集專家會商謀求解決方法。

王立任表示，雖然彩虹眷村沒有文資身份，但是不代表它就不需要做建築物的鑑定，反而應該更慎重的調查。到目前為止還不知道該眷村內的建築物能承受到幾級的地震，如果無法做到科學化的鑑定，要如何保護遊客的安全？因此建請盧市長儘速給予彩虹眷村科學鑑定最大的協助，以確保遊客未來在現場的安全。

文化局表示，彩虹眷村今年度加固工程補強，議員指出的7處傾斜位置有做加強，目前沒有立即危險，除非碰到地震等天災，目前有24小時錄影監測。張耀中認為這還不夠，應要好好重視結構安全。

市長盧秀燕表示，她對彩虹眷村很熟悉，市府一定會盡力保存，保固藝術殿堂。副市長黃國榮表示，雖彩虹眷村不是歷史建物，但市 會以歷史建物的規格修繕。

台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。記者陳秋雲/攝影
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。記者陳秋雲/攝影
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
台中市彩虹眷村成危建？議員指專家評估傾斜恐倒塌。圖/張耀中提供
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眷村 文化局 崩塌

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