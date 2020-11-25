彰縣府檢討員工出差 網友酸：以後視訊勞檢、線上巡路

彰化縣政府最近清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差天次達9成，引發討論，經查17人所屬的外勞服務科、養護工程科、地籍測量科業務多屬於外勤性質，有網友在PTT抱不平指這些工作型態坐辦公室才叫偷懶，酸說「以後勞檢、工程驗收都改線上視訊辦理」、「工務處的巡路員只要在上google map就可以巡路了。」

彰化縣長王惠美今天受訪指出，人事處盤查出差天數最多的同仁他們的業務都屬於在外工作，員工都平常戰戰兢兢，還是要鼓勵同仁，也請他們要注意安全和身體。至於外傳有局處同仁因這次縣府徹查差勤，工作辛苦卻遭質疑過太爽，有員工委屈昨天遞出辭呈，對此王惠美表示並不清楚。

公務員出差也在PTT引發討論，曾在彰化縣府工作的離職員工貼文指出，「每個月加班超過60小時，也只能報20小時，什麼相忍為國都是屁，根本做功德」、「出差有時自己騎機車也不敢報油料費，出差費也不像某些老鳥報的很誇張，一天議員與民眾建議案就不下5件，下午開會晚上趕著弄會勘紀錄。」