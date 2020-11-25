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彰化達德商工打流感疫苗12人不適出現手抖、發燒 4人住院

打流感疫苗後不適 彰化達德商工12學生送醫

中央社 / 彰化25日電

彰化達德商工上週有12名學生接種流感疫苗後，出現發燒、手抖等不適症狀後送醫住院觀察，彰化縣衛生局指出，12名學生中仍有4名學生因發燒、手抖住院，已通報中央。

公費流感疫苗從10月5日起開放接種，彰化縣採購的流感疫苗有35萬2700多劑，縣內的國高中以及國小學生接種流感疫苗，是由彰化縣衛生局排定時間，鄉鎮衛生所醫師及護理師前往學校幫忙施打疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，衛生所在11月19日上午前往彰化田中鎮的私立達德商工幫學生施打流感疫苗，下午有12名學生向老師反映出現手抖、發燒以及頭暈頭痛等症狀，校方立即安排學生就醫。

葉彥伯指出，12名就醫的學生中，有8人已陸續出院；住院的4名學生中，一名學生發燒，3名學生手抖，仍在醫院接受觀察，而防疫醫師以及小兒神經科醫師都有到醫院會診，了解學生的狀況，至於出院的時間未定。

葉彥伯說，先前在國高中校園施打流感疫苗時，沒有學生因施打疫苗感到不適，國高中學生正值青春期，容易對疫苗出現不適反應，衛生局已依規定通報中央，也為學生申請預防接種受害救濟。

流感疫苗 衛生局 發燒

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