捷運橘線支線納入豐原 盧秀燕：路線先定才有未來

台中市議員陳清龍今在議會總質詢「豐原會有捷運嗎？」他表示，「鐵路高架捷運化」欺騙豐原人，不但搭台鐵通勤時間拉長，未來的捷運路網應把豐原納入其中，建議橘線中另規劃「后豐神雅線」串聯科技產業連結，嘉惠周邊市民。市長盧秀燕認同，回應將把豐原放入捷運路網「路線先定，才有未來」透過捷運翻轉豐原。

陳清龍議員說，大山城地區僅鐵道及公路運輸，政府以「鐵路高架捷運化」取代捷運，但火車班次少且時間受限，豐原到台中區間車平均較高架化前增加15至20分鐘。

陳清龍指出，未來規劃橘線時應將神岡、豐原、后里一併考慮，大雅區有中部科學園區，神岡是中小企業聚落延伸到豐原，后里科學園區，形成精密機械廊道，讓大山城的交通需求多了選項。

陳清龍議員直言，豐原應納入橘線，以支線方式規劃。市長盧秀燕回應「透過捷運翻轉豐原」現況路網尚未訂定，承諾會將豐原規劃至未來捷運路網中，希望恢復豐原昔日風光。