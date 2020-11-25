三井台中港二期建照通過 拚2021下半年開幕

台灣三井不動產集團加碼投資台中，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程建照審核通過，台中市經發局今天表示，預計明年下半年開幕，將帶動海線經濟發展再升級。

看好台中發展潛力，台灣三井不動產集團加碼投資台中，繼東區LaLaport購物商城於6月動工，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程也取得建造執照，力拚2021年下半年開幕。

台中市政府經濟發展局表示，三井台中港OUTLETPARK一期於2018年底開幕，第1年即締造新台幣50億元佳績；三井集團肯定市府行政團隊效率，加上對台中發展有信心，促使加碼投資二期；市府也隨即成立跨局處專案小組，協助通過環境差異分析、交通影響評估及都市計畫委員會審查等程序。

經發局指出，目前三井集團申請人已完成建照領照，並加速興建事宜；專案小組將持續關注、適時提供協助，希望二期早日完工開幕，屆時OUTLET總店鋪數將從現有170家提升至220家，預估每年將能吸引1000萬以上來客數、增加200個以上就業機會，海線地區商業機能可望更完整，經濟效益再翻倍。