快訊

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

彰化達德商工打流感疫苗12人不適出現手抖、發燒 4人住院

三井台中港二期建照通過 拚2021下半年開幕

中央社 / 台中25日電

台灣三井不動產集團加碼投資台中，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程建照審核通過，台中市經發局今天表示，預計明年下半年開幕，將帶動海線經濟發展再升級。

看好台中發展潛力，台灣三井不動產集團加碼投資台中，繼東區LaLaport購物商城於6月動工，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程也取得建造執照，力拚2021年下半年開幕。

台中市政府經濟發展局表示，三井台中港OUTLETPARK一期於2018年底開幕，第1年即締造新台幣50億元佳績；三井集團肯定市府行政團隊效率，加上對台中發展有信心，促使加碼投資二期；市府也隨即成立跨局處專案小組，協助通過環境差異分析、交通影響評估及都市計畫委員會審查等程序。

經發局指出，目前三井集團申請人已完成建照領照，並加速興建事宜；專案小組將持續關注、適時提供協助，希望二期早日完工開幕，屆時OUTLET總店鋪數將從現有170家提升至220家，預估每年將能吸引1000萬以上來客數、增加200個以上就業機會，海線地區商業機能可望更完整，經濟效益再翻倍。

台中市

延伸閱讀

三井OUTLET加碼台中港二期 拚明年開幕招商200家

賴正鎰：房市未全面回溫 籲地產業不要炒作

華泰名品城坐穩Outlet霸主地位 明年挑戰百億營收

太好買！華泰名品城再迎CELINE、Longchamp獨家outlet

相關新聞

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續到秀傳醫院就醫，彰化衛生局表示，目前還有...

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

台中捷運綠線日前因連結器故障，試營運6天喊卡，18輛列車進廠檢修。台中市長盧秀燕要求柯文哲趕快修一修。柯文哲今天承諾，「...

世界級彩虹眷村恐滅村？市府：以歷史建物規格加碼保固

台中市政府文化局曾委託朝陽科技大學檢測彩虹眷村區域範圍內柱子及牆面的傾斜度，測量18處有高達7處傾斜度大於1/200，文...

彰縣府檢討員工出差 網友酸：以後視訊勞檢、線上巡路

彰化縣政府最近清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差天次達9成，引發討論，經查17人...

捷運橘線支線納入豐原 盧秀燕：路線先定才有未來

台中市議員陳清龍今在議會總質詢「豐原會有捷運嗎？」他表示，「鐵路高架捷運化」欺騙豐原人，不但搭台鐵通勤時間拉長，未來的捷...

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

南投縣人口數去年4月跌破50萬，到今年10月剩49萬1546人，主要是少子化、人口外流。南投縣議員關心南投只有南崗、竹山...

地主要求還地 彰化和美嘉犁派出所傳裁撤居民陳請保留

彰化和美鎮嘉犁派出所近日傳出將裁撤，和美鎮長阮厚爵今天與居民、里長今天前往派出所聲援，要求保留派出所，彰化縣警局指出，地...

台中10大伴手禮票選開跑 投票有機會抽中70吋液晶電視

台中市工商發展投資策進會舉辦的「2020~2021第12屆台中市十大伴手禮」票選開跑，且首度將網路票選納入評分項目，盼藉...

防二次公害 中市防汛沙包今起回收

汛期結束，台中市各區公所於今日起回收防汛沙包，民眾可向鄰近區公所繳回破損或長期堆置未使用的防汛沙包，回收時間至12月2日...

各界反映多項缺失 中捷董事長：廠商同步改善中

中捷試營運期間，各界反映諸多問題，包括車門會夾人、啟動過猛、沿線有噪音問題等，中捷董事長林志盈表示，趁試營運期間一併檢討...

立委爆中捷連接器軸心斷裂竟無備品 交通部回應了

台中捷運綠線21日發生列車異常，暫停試營運。經查，為列車「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，承造商日商川崎重工...

清水東山國小50周年校慶 在地企業和師生路跑傳聖火

台中市清水區東山國小慶祝創校50周年校慶活動很特別，昨辦聖火傳遞及社區路跑活動，學校融入社區，邀請熱心的在地企業和師生共...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

鄭照新駁高市府民調光榮感 酸陳其邁上任3月屢屢出包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。