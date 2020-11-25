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達德商工學生上周打流感疫苗12人不適 有5人住院觀察
彰化縣達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續到秀傳醫院就醫，彰化衛生局表示，目前還有4人住院觀察，包括1名發燒，3名有手抖狀況，持續觀察中。
達德商工校長許維純表示，上周四由仁和醫院醫護人員到學校幫720名學生施打疫苗，都有先進行評估後再打疫苗，到當天下午1點半約陸續學生有反應手不自覺的抖動現象，學校趕緊將學生送醫觀察，其中有4人轉送秀傳醫院住院觀察，22日還有一名學生又有發燒及腹瀉症狀自行再到醫院就診住院觀察，昨天已有1位學生出院返回學校上課。
彰化衛生局副局長尚筱菁表示，達德商工19日打疫苗後共有12名學生人出現不適，先送田中仁和醫院診治，包括頭暈頭痛2人、眼皮腫疑似過敏 2人、發燒2人、想吐1人、手抖4人，其中5人狀況未善再改送秀傳醫院診治，目前還有 4人住院觀察。
秀傳醫院表示， 19日經主治醫師小兒科吳宗樺主任會診神經科，仍無法判定病因，目前有一位學生已出院，其他三位也有進步，可以滑手機等，研判相關疫苗症狀應會在一周內改善，預期明後天應可以出院，返校上課。
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