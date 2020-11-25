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代課老師教室裸拍 即日解聘4年內不得應聘

中央社 / 台中25日電

台中市西屯區一名國小男代課老師在教室裸拍將照片上傳網路，校方今天召開教評會決議該師即日起解聘；市府教育局表示，後續評估是否列入不適任教師名單，該師4年內不得應聘。

台中市議員林祈烽日前接獲家長陳情，有男子疑似在學童上課時間，在校園教室內裸露自拍，更在黑板上標註多筆猥褻字句，更將裸體、性器官特寫照片上傳網路。市長盧秀燕表示，市府嚴查到底，若妨礙校園安寧，面臨國家刑責。

警方昨天循線找到年約30歲的代課老師，該師看到警方前來情緒激動，他表示，之前在推特（Twitter）上傳的照片已刪除。警方初步調查，該師坦承拍攝照片，將依照涉嫌妨害風化罪的公然猥褻罪及散布猥褻影像罪函送偵辦。

校方今天召開教評會，認為該師行為不檢，即日起解聘。教育局表示，該師4年內不得應聘，後續評估是否列入不適任教師名單。該師在校任教3年為代課老師，目前擔任班導師，平常教學態度嚴僅。

教育局長楊振昇今天接受媒體訪問，學校調查期間，已請這位老師停止工作，照片應是2年前所拍，但他的行徑可惡，影響學生身心健康發展，「嚴厲徹查」。

他指出，這位老師已不適合再當老師，代課老師聘用應要有更進一步規範，目前中央設有不適任教師登錄系統，他會向中央教育主管單位反映，因為這是全國都必須重視的議題與現象。

猥褻 教育局

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