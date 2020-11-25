南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

南投縣人口數去年4月跌破50萬，到今年10月剩49萬1546人，主要是少子化、人口外流。南投縣議員關心南投只有南崗、竹山兩個工業區，20多年來沒新設工業區，年輕人就業困難，縣府這兩年新增4個產業園區應盡快落實，才能吸引青年返鄉就業成家，讓南投人口止跌回升。

縣議員張嘉哲說，南投縣新生兒少，加上高齡化嚴重，進一步加速人口流失。苗栗縣1995年有56萬人，到今年還有54.3萬人；南投縣則從54.3萬跌到49.1萬人，差別是苗栗縣有8個工業區、2個科學園區創造就業、減少人口流失，而南投縣則只有2個工業區。不過，南崗工業區就業人口就有1萬3千多人，可見工業區對聚集人口有明顯功效，也能帶動周邊鄉鎮發展。

縣政府這兩年規畫旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區，不過多屬小型工業區，希望能規畫大型工業區，至少吸引200家廠商進駐，能帶動人口和工商發展。

林明溱說，現在開發工業區需要配合國土計畫，縣府也在南崗工業區旁規畫50多公頃土地，作為新設或擴建用地需求。縣府規畫的四大產業園區，旺來產業園區已完成招商，有10多家廠商進駐；埔里地方特色產業微型園區已完工；草屯手工藝智慧園區所有程序完成，即將開發；竹山竹藝產業園區也積極規劃中。同時，為了解決青年居住問題，縣府在手工藝智慧園區也預留青年住宅用地，園區完成後，縣府有足夠經費興建青年住宅，讓青年能在地就業，在地安居。

林明溱說，中興新村高等研究園區只限企業研究單位進駐，企業意願較低，如能開放設無染生產線，讓研究生產一貫化，可大幅提升廠商進駐意願，希望國發會能考慮企業和地方發展需求，讓園區發揮最大功能。