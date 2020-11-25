地主要求還地 彰化和美嘉犁派出所傳裁撤居民陳請保留

彰化和美鎮嘉犁派出所近日傳出將裁撤，和美鎮長阮厚爵今天與居民、里長今天前往派出所聲援，要求保留派出所，彰化縣警局指出，地主行文提出拆屋還地，警局將積極尋找土地搬遷，並非裁撤，有里民提出購買原地重新搭建，但因土地價格高昂，仍朝向尋求公有地為優先。

嘉犁派出所成立於日治35年，至今仍保有日式平房格局，但居民近日聽聞員警在整理清點派出所物品，疑似要搬遷，擔心派出所裁撤，今天聚集到嘉犁派出所向警方遞交陳情書。

和美分局長金秋華說，目前以承租方式使用派出所用地，警局近期通知地主想要回土地，未雨綢繆下請同仁清點檔案、財產，但並非要裁撤，現在派出所也正常運作，一個月內將召集相關人士開畫討論下一步。

和美鎮長阮厚爵說，嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里以及詔安里等1萬3千多人，派出所清點財產的動作讓居民不知所措，派出所現在位在彰美路交通要道，民眾報案及警員處理都方便迅速，獲得居民信賴，希望警局能正視地方的需要。

鐵山社區發展協會理事長曾薇娟不滿指出，可以理解拆屋還地的合理性，但居民對於派出所是否要搬遷或裁撤都一無所知，警方應盡快說明。