防二次公害 中市防汛沙包今起回收

汛期結束，台中市各區公所於今日起回收防汛沙包，民眾可向鄰近區公所繳回破損或長期堆置未使用的防汛沙包，回收時間至12月2日止。水利局呼籲市民踴躍配合，避免沙包棄置造成環境髒亂，衍生二次公害。

水利局指出，依市府防汛沙包發放及回收作業要點規定，在汛期期間，均由水利局及各區公所供應防汛沙包，民眾可就近至29個區公所領取，並於汛期結束後回收，市民如欲將防汛沙包留存家中使用，建議使用後應「風乾或曬乾」，妥善堆置於陰涼乾燥處，避免曝曬於陽光下，以免外袋風化破裂，以利後續使用。