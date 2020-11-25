各界反映多項缺失 中捷董事長：廠商同步改善中

中捷試營運期間，各界反映諸多問題，包括車門會夾人、啟動過猛、沿線有噪音問題等，中捷董事長林志盈表示，趁試營運期間一併檢討，同步改善中。他說，目前檢修都順利，18列車隊全數檢測正常就可恢復試營運。

林志盈指出，有乘客反映部分閘門關的太快，目前會依流量作不同的調整，例如市府站、高鐵站與北屯總站等，都會循此模式機動調整。

民眾反映列車起步猛，林志盈說，這相對轉彎曲力加速等，已請北捷與法國廠商議修改程式，但原廠修正後還須再驗測過，需要一點時間。

林志盈說，有關這次列車故障，這幾天檢測還算順利且正常。因半永久性連結器在大修期間才會拆卸，依SOP須經過測試OK，還須在軌道試跑，如果各列車正常，就會宣布恢復試營運，至於正式通車須視列車檢修情況再定。