盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

台中捷運綠線日前因連結器故障，試營運6天喊卡，18輛列車進廠檢修。台中市長盧秀燕要求柯文哲趕快修一修。柯文哲今天承諾，「台中捷運我們(台北市)還是會給它修好。」柯說，盧秀燕抱怨，「中捷包發是胡自強，承包是柯文哲，你們兩個男人幹的事情，要不要自己負責？」柯回答，「好啊好啦，回去處理，回去處理。」

台中捷運綠線日前因一列班車連接器出現異常，從22日起暫停試營運。柯文哲今天受訪表示，這次台中捷運出現的問題，以前從來沒有出現過，車廂有九組是原裝進口，部分在台灣組裝，這次出錯的是原裝進口車廂，廠商川崎也覺得怪怪的，表示沒有遇到過，所以再看問題是怎麼樣？

柯文哲說，他去台中與胡志強及盧秀燕會面，當時盧秀燕也提到中捷的問題，柯文哲說，這是台北捷運工程局蓋的，北市府一定會負責到底，對於是否讓盧秀燕背黑鍋？柯說，「讓盧秀燕在議會被罵，柯也跟盧秀燕說歹勢！」

柯文哲也轉述，盧秀燕與他見面時說，台中捷運「包發的是胡自強，承包的是柯文哲，你們兩個男子幹的事情，要不要自己負責？」柯回答，「好啊好啦，回去處理，回去處理。」