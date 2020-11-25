快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水東山國小50周年校慶 在地企業和師生路跑傳聖火

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供

台中市清水區東山國小慶祝創校50周年校慶活動很特別，昨辦聖火傳遞及社區路跑活動，學校融入社區，邀請熱心的在地企業和師生共同組成隊伍，以接力方式繞著社區路跑傳遞聖火，校慶就像是地方大事，大家一起熱鬧參加。

路跑活動長7公里，昨由東山國小校長侯素棉、校慶籌備會主委李榮志、里長和歷任家長會長，在社區信仰中心大明宮點燃聖火，清水分局大楊派出所前導車、醒獅團、神岡獅子會、神岡消防隊的車隊引領下，由東山國小師生、家長會及企業組成聖火隊，沿著社區重要道路高舉聖火及宣傳旗幟路跑。

途中經過尚福堂、燿陞、旭正、仕興、鉅禾、閔翔、皇興、隆誠、晟昌、薪豐、向仟、金新等在地愛心企業，和順天宮、大楊派出所及東山里辦公室等單位，在每一個聖火傳遞站由各公司與單位派員接力傳遞聖火。國小結合在地企業宣傳行銷校慶活動，傳遞聖火的光芒與熱力。

校長侯素棉表示，東山國小是六班小學校，感謝政府公部門、企業及善心人士的關心及協助，讓學生擁有更多的學習資源，學校得以用心深耕教育，發展書法、語文、英語、藝文、太極拳等學校特色，卓有成效。

主委李榮志說，站在企業的立場，樂於見到學校用心教育學生，為職場培養優秀人才，這次學校結合企業的聖火傳遞活動，是非常有意義的活動，因此受到企業的熱情響應。

台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供
台中清水區東山國小慶祝創校50周年，昨邀在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。圖／學校提供

聖火 路跑

延伸閱讀

虎尾科大40歲生日禮物超多 動力火車、玖壹壹來助陣

龍泉國小百年校慶 龍井劉德華捐5百萬元成立教育基金會

南崁高中20周年校慶 全校用多元創意留下回憶

挺過廢校！台南口埤實小百年校慶 失傳西拉雅古調再現

相關新聞

立委爆中捷連接器軸心斷裂竟無備品 交通部回應了

台中捷運綠線21日發生列車異常，暫停試營運。經查，為列車「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，承造商日商川崎重工...

台中iBike升級車上刷卡支付 3年擴增到1300站捷運優先

台中市長盧秀燕表示，台中市iBike2.0倍增計畫已決標，除原有的329站，規劃再增加1000站，配合台中捷運綠線通車，...

清水東山國小50周年校慶 在地企業和師生路跑傳聖火

台中市清水區東山國小慶祝創校50周年校慶活動很特別，昨辦聖火傳遞及社區路跑活動，學校融入社區，邀請熱心的在地企業和師生共...

清水岩溫泉露營 預計明年6月營運

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，OT委外營運多次流標，今年8月辦甄審會終於選出最優申請人，昨舉行簽...

南投博物館家族 推集章拿好禮

南投縣府創設「南投博物館家族」，提高地方文化館與博物館的能見度，最近更把具潛力的觀光工廠也納為家族成員，網站平台已上線，...

走過修女傳教路 靜宜師生尋根

創立靜宜大學的主顧修女會由蓋夏姆姆與修女們1920年從美國坐船遠渡重洋，前至中國河南開封，1948年再來台，創設大學與啟...

「脊新家園」培訓 助傷者返職場

江信行1994年加入剛成立的彰化縣脊髓損傷重建協會，從會員成為執行長。他上任時推動募款建立「脊新家園」，提供專屬脊椎損傷...

為兒女開補習班 脊傷患翻轉人生

66歲江信行年輕時在台北奮鬥，當到外商家電公司的業務主管，也熱愛運動，卻在一次打籃球時撞擊脊髓神經，從此胸部以下癱瘓，須...

彰化縣府17人出差天數惹議 澄清皆依規辦理

彰縣府有17名員工出差天數高達150天，縣府澄清，這17名員工出差都依規定辦理，縣長王惠美沒有要懲處人，她是希望各局處注...

中捷綠線試營運民眾反映缺失 中市府滾動式檢討

台中捷運綠線試營運6天就因異常而暫停，但試營運期間民眾反映列車開門時間過短、關門警示聲過小、行駛噪音等多項缺失，台中市政...

中捷列車故障 盧秀燕：柯文哲說負全責

中捷綠線21日發生車廂連結器斷裂，試營運暫停。民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤質詢市長盧秀燕，昨天遇到台北市長...

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。