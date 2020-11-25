清水東山國小50周年校慶 在地企業和師生路跑傳聖火

台中市清水區東山國小慶祝創校50周年校慶活動很特別，昨辦聖火傳遞及社區路跑活動，學校融入社區，邀請熱心的在地企業和師生共同組成隊伍，以接力方式繞著社區路跑傳遞聖火，校慶就像是地方大事，大家一起熱鬧參加。

路跑活動長7公里，昨由東山國小校長侯素棉、校慶籌備會主委李榮志、里長和歷任家長會長，在社區信仰中心大明宮點燃聖火，清水分局大楊派出所前導車、醒獅團、神岡獅子會、神岡消防隊的車隊引領下，由東山國小師生、家長會及企業組成聖火隊，沿著社區重要道路高舉聖火及宣傳旗幟路跑。

途中經過尚福堂、燿陞、旭正、仕興、鉅禾、閔翔、皇興、隆誠、晟昌、薪豐、向仟、金新等在地愛心企業，和順天宮、大楊派出所及東山里辦公室等單位，在每一個聖火傳遞站由各公司與單位派員接力傳遞聖火。國小結合在地企業宣傳行銷校慶活動，傳遞聖火的光芒與熱力。

校長侯素棉表示，東山國小是六班小學校，感謝政府公部門、企業及善心人士的關心及協助，讓學生擁有更多的學習資源，學校得以用心深耕教育，發展書法、語文、英語、藝文、太極拳等學校特色，卓有成效。