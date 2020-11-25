台中iBike升級車上刷卡支付 3年擴增到1300站捷運優先

台中市長盧秀燕表示，台中市iBike2.0倍增計畫已決標，除原有的329站，規劃再增加1000站，配合台中捷運綠線通車，優先在捷運站周邊增設站點，預計3年內完成設置。

交通局長葉昭甫表示，iBike自2014年推動，累計騎乘人次超過3900萬，相關設備陸續達到使用年限。交通局計劃升級自行車系統為iBike2.0，規劃於全市增設1000站租賃站，至於原有iBike1.0場站及相關設備持續維護營運，逐年汰換。

葉昭甫也說，配合中捷綠線行駛路線，捷運站點方圓1公里內規劃起訖點位，目前捷運已有11站點出入口設置iBike租賃站，另北屯總站、舊社站、四維國小站、文心櫻花站、九張犁站、九德站、高鐵台中站7站將優先建置。文心路沿線各大重要路口也納入評估，將參酌地方民意建議，優先設置使用量較高的站點。

交通局指出，升級的iBike2.0採車上機設計，支付設備由車柱移轉至車上，增加多元支付方式，民眾可透過手機掃碼借車，租借便利。輕樁式的iBike2.0啟用速度也比較快，設站彈性較大。

市府持續為使用者、使用者外的第三人，分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」。使用者在iBike官網、APP或Kiosk登錄個人身分認證資料，即可投保傷害保險，另因傷害保險投保需提供被保險人個資，保險公司理賠程序將調閱事故當次iBike租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料是否相符，民眾使用租借iBike的卡片與平台個資登記須同一人，才可享有保險權益。