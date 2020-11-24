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彰化縣府17人出差天數惹議 澄清皆依規辦理

中央社 / 彰化24日電
彰縣府有17名員工出差天數高達150天，縣府澄清，這17名員工出差都依規定辦理，縣長王惠美沒有要懲處人，她是希望各局處注意有無勞逸不均問題。記者劉明岩／攝影
彰縣府有17名員工出差天數高達150天，縣府澄清，這17名員工出差都依規定辦理，縣長王惠美沒有要懲處人，她是希望各局處注意有無勞逸不均問題。記者劉明岩／攝影

彰縣府有17名員工出差天數高達150天，縣府澄清，這17名員工出差都依規定辦理，縣長王惠美沒有要懲處人，她是希望各局處注意有無勞逸不均問題。

彰縣府人事處上月清查各局處差勤狀況，發現今年1月至8月有165天上班日，卻有17名同仁出差天數高達150天。彰化縣政府人事處下午出面說明，指這17名員工分別在縣府勞工處、工務處以及地政處服務，負責的業務經常要出差，且出差完還是要回到縣府上班。

記者今晚向彰化縣政府詢問，王惠美對於這17名出差天數高達150天的員工會如何處置；縣府人士澄清說，王惠美沒有要懲處這17名員工。

而稍早人事處副處長鄭衡遠表示，人事處主動清查後發現部分單位差勤狀況異常。縣府人士則指出，先後順序有誤解，不是人事處先查出縣府員工出差情形異常，向王惠美報告後，她才指示徹查。

縣府人士解釋，王惠美是先接到消息，有人在臉書貼文指縣府員工加班出差情形不合理，才會要求縣府人事處針對各單位出差加班的情形進行清查，了解臉書貼文內容是否為真。

人事處清查後向王惠美回報，有17名同仁出差天數高達150天，不過也向她說明，這些同仁的工作屬外勤性質，出差加班都依規定辦理。

縣府人士說，王惠美在得知人事處的調查結果後，指示縣府各局處首長注意出差加班的情形，適當分配工作，不要讓特定員工出差和加班時數超出合理範圍，以免出現勞逸不均情形。

不過縣府人士也坦承，人事處今天下午面對媒體詢問出差天數等問題，只解釋這17名員工出差的狀況和原因，沒有說明清楚整件事情的來龍去脈，也讓外界誤解縣長要懲處這些員工。

王惠美

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