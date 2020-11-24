中捷列車故障 盧秀燕：柯文哲說負全責

中捷綠線21日發生車廂連結器斷裂，試營運暫停。民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤質詢市長盧秀燕，昨天遇到台北市長柯文哲是否向柯要求北捷局負責？市長盧秀燕表示「柯文哲說會負全責」

盧秀燕表示，市長柯文哲昨率台北市議員到台中考察，她向柯文哲說，中捷故障讓她成為「苦主」挨罵一整天，台中捷運是北市承包，她開玩笑指柯「怎麼還坐在這吃飯，應該去修車輛」，盧強調這是開玩笑。

盧表示，市府對口是北捷局，北捷局是對川崎業主，北捷局的責任當然要追究，市府把中捷交給交給北捷局興建，發生問題當然要完全負責。

盧秀燕強調，中市第一條捷運綠線給北捷承包，是因北捷最有蓋捷運的經驗，因此交給北捷來蓋，如今有故障發生，希望北捷局趕快處理善後，柯文哲也說會完全負責。

議員邱素貞說，中捷綠線新車卻發生連結器斷裂，幸好是在乘客下車，沒有造成重大傷害。

陳淑華則表示，柯文哲跟台北市議會到台中市來考察，盧秀燕應代表台中市民強勢發聲，台中市才是業主；當初三方簽協議書，新建工程都是台北市負責，她認為是不平等條約，台中市完全沒有主導權。她要求盧秀燕要展現中市的主導權，強力要求北捷局全面檢測。謝明源及蕭隆澤也要求台中市一定要求追究北捷局責任，全面檢視。