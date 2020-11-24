快訊

採購疫苗未知數多 買到以後「疫苗疑慮」仍是大考驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷列車故障 盧秀燕：柯文哲說負全責

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員指市府強力為台中發聲，要求柯文哲負責。圖／邱素貞提供
台中市議員指市府強力為台中發聲，要求柯文哲負責。圖／邱素貞提供

中捷綠線21日發生車廂連結器斷裂，試營運暫停。民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤質詢市長盧秀燕，昨天遇到台北市長柯文哲是否向柯要求北捷局負責？市長盧秀燕表示「柯文哲說會負全責」

盧秀燕表示，市長柯文哲昨率台北市議員到台中考察，她向柯文哲說，中捷故障讓她成為「苦主」挨罵一整天，台中捷運是北市承包，她開玩笑指柯「怎麼還坐在這吃飯，應該去修車輛」，盧強調這是開玩笑。

盧表示，市府對口是北捷局，北捷局是對川崎業主，北捷局的責任當然要追究，市府把中捷交給交給北捷局興建，發生問題當然要完全負責。

盧秀燕強調，中市第一條捷運綠線給北捷承包，是因北捷最有蓋捷運的經驗，因此交給北捷來蓋，如今有故障發生，希望北捷局趕快處理善後，柯文哲也說會完全負責。

議員邱素貞說，中捷綠線新車卻發生連結器斷裂，幸好是在乘客下車，沒有造成重大傷害。

陳淑華則表示，柯文哲跟台北市議會到台中市來考察，盧秀燕應代表台中市民強勢發聲，台中市才是業主；當初三方簽協議書，新建工程都是台北市負責，她認為是不平等條約，台中市完全沒有主導權。她要求盧秀燕要展現中市的主導權，強力要求北捷局全面檢測。謝明源及蕭隆澤也要求台中市一定要求追究北捷局責任，全面檢視。

台中捷運 盧秀燕 柯文哲

延伸閱讀

中捷故障試營運喊卡 盧秀燕稱柯文哲允諾負責

柯文哲明年發「結婚獎金」？主計處：市府沒編這筆預算

藍議員喊總統「關中天」 盧秀燕：關台說不清執政警訊

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

相關新聞

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊...

中捷列車故障 盧秀燕：柯文哲說負全責

中捷綠線21日發生車廂連結器斷裂，試營運暫停。民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤質詢市長盧秀燕，昨天遇到台北市長...

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

彰化縣政府最近清查1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次，也就是說9成的日子以上...

南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

南投縣政府文化局為提高在地博物館和地方文化館能見度，創設「南投博物館家族」，今年更將縣內潛力觀光工廠列入擴充為家族成員，...

彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求...

彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

彰化市永樂商圈沒落多年，店家招租多，彰化縣府為帶動疫情後的消費經濟，今年請來國際級大師KYO及LEHO在永樂商圈進行彩繪...

水庫放水不再造成悲劇 台電將發布警訊細胞廣播

為不讓武界壩放水奪命事件再發生，台電大觀電廠表示，針對所屬水庫或水壩已採取各項安全措施，包括在下游多處設立警示牌，並於排...

北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

台中市北屯區昌平路一段的天空，掛滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀惹民怨。立委莊競程、市議員曾朝榮經轄區里長反映後積極爭取...

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

民進黨台中市議員整理出「台中文資牛步10案」包括東區第四市場、梧棲官吏派出所、梧棲永寧國小宿舍、清水黃宅瀞園、烏日聚奎居...

腦麻兒克服困境順利就業 母親心聲：孩子越大越擔心

廖敏珊出生就罹患腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，父母無怨無悔照顧下， 廖敏珊目前已在社福機構工作，也展現繪畫天分，...

日本製震器爆數據造假 都發局：台中6建物複查均安全

日本KYB會社（凱威百株式會社）及川金會社（川金株式會社）生產制震器，傳出數據造假，市議員李中質詢表示，日方表示這些都輸...

影／參訪台中精科園區 賴清德：政府助攻發展高階製造

副總統賴清德今天上午11時參訪台中市精密機械科技創新園區內的工研院「智慧製造技術驗證場域」，並與22家園區廠商代表座談。...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

萬里蟹捕蟹船主海上傳好消息 花蟹大出又肥品嘗正當時

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。