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彰化溪湖第二失智服務據點開幕 九旬不老服務生端茶

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
弘道老人福利基金會的溪湖社區服務中心暨失智據點開幕。圖／弘道提供　
弘道老人福利基金會的溪湖社區服務中心暨失智據點開幕。圖／弘道提供　

弘道老人福利基金會調查，員林市以南16鄉鎮市獨居老人1084人，比北彰化762人多了四成，弘道基金會彰化服務處的溪湖社區服務中心暨失智據點，今天舉辦開幕茶會，日後將繼續提高服務能量，照顧更多弱勢長者。

彰化縣副縣長洪榮章、社會處、衛生局與溪湖鎮公所等單位首長與主管出席，長期支持弘道助老服務的社團法人中華民國庭芳慈善關懷協會、富邦人壽彰順通訊處、信星集團愛星慈善基金會、長泓膠業股份有限公司、陳義發糕餅行等單位派員與會，失智長輩擔任不老服務生，帶領貴賓入席，送上烘焙課的手工餅乾與茶飲，一起觀賞員林志工站及田中志工站的居家健促長輩跳舞，壓軸活動是不老服務生教學DIY柑仔園手工藝。

弘道老人福利基金會表示，長者生理機能退化，部分長者出現失智症狀，經過專業設計課程訓練肢體和刺激記憶力，都可獲得改善，例如81歲陳姓長者失智，到弘道基金會社區服務據點上課，並分擔清潔工作，前一陣子接受不老服務生訓練，陳姓長者把社工員稱作「老闆娘」。

陳姓長者的女兒在弘道據點擔任照服員，每天被老爸要求送他上班，還說，「現在頭路難找，頭家娘叫我們做什麼就要聽，況且工作對我來講很簡單，又可以認識朋友，真好！」

另一名85歲的吳姓長者原本身體機能退化，不喜歡出門，弘道員林志工劉久每周訪視一次，教她舉啞鈴和使用彈力帶、抗力球、抗力帶訓練肌耐力，也為她按摩手指，原本彎曲僵硬的手指可以伸直，吳姓長者很高興，願意出門走動，今天出席溪湖社區服務中心開幕茶會現身說法，社工員和志工看到她的改變，比她還高興。

弘道老人福利基金會彰化服務處表示，彰化縣到今年10月底，65歲以上老年人口為20萬9636人，員林市以南的16鄉鎮的老年人口數為10萬9640人，獨老人數1084人，比北彰化762人多四成，弘道彰化服務處因此選擇彰化縣地理位置中間的溪湖鎮，今年9月成立溪湖社區服務中心，在一樓設立憶耆道老服務據點，是溪湖鎮第二個失智服務據點。

弘道老人福利基金會溪湖社區服務中心暨失智據點今天開幕之後，將繼續服務彰南16鄉鎮市、138個社區，陪伴長輩安度美好的晚年。

吳姓長者今天出席弘道老人福利基金會的溪湖社區服務中心暨失智據點開幕，見證基金會用心關懷老人。圖／弘道提供　
吳姓長者今天出席弘道老人福利基金會的溪湖社區服務中心暨失智據點開幕，見證基金會用心關懷老人。圖／弘道提供　

失智症 老年人口

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