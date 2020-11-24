彰化溪湖第二失智服務據點開幕 九旬不老服務生端茶

弘道老人福利基金會調查，員林市以南16鄉鎮市獨居老人1084人，比北彰化762人多了四成，弘道基金會彰化服務處的溪湖社區服務中心暨失智據點，今天舉辦開幕茶會，日後將繼續提高服務能量，照顧更多弱勢長者。

彰化縣副縣長洪榮章、社會處、衛生局與溪湖鎮公所等單位首長與主管出席，長期支持弘道助老服務的社團法人中華民國庭芳慈善關懷協會、富邦人壽彰順通訊處、信星集團愛星慈善基金會、長泓膠業股份有限公司、陳義發糕餅行等單位派員與會，失智長輩擔任不老服務生，帶領貴賓入席，送上烘焙課的手工餅乾與茶飲，一起觀賞員林志工站及田中志工站的居家健促長輩跳舞，壓軸活動是不老服務生教學DIY柑仔園手工藝。

弘道老人福利基金會表示，長者生理機能退化，部分長者出現失智症狀，經過專業設計課程訓練肢體和刺激記憶力，都可獲得改善，例如81歲陳姓長者失智，到弘道基金會社區服務據點上課，並分擔清潔工作，前一陣子接受不老服務生訓練，陳姓長者把社工員稱作「老闆娘」。

陳姓長者的女兒在弘道據點擔任照服員，每天被老爸要求送他上班，還說，「現在頭路難找，頭家娘叫我們做什麼就要聽，況且工作對我來講很簡單，又可以認識朋友，真好！」

另一名85歲的吳姓長者原本身體機能退化，不喜歡出門，弘道員林志工劉久每周訪視一次，教她舉啞鈴和使用彈力帶、抗力球、抗力帶訓練肌耐力，也為她按摩手指，原本彎曲僵硬的手指可以伸直，吳姓長者很高興，願意出門走動，今天出席溪湖社區服務中心開幕茶會現身說法，社工員和志工看到她的改變，比她還高興。

弘道老人福利基金會彰化服務處表示，彰化縣到今年10月底，65歲以上老年人口為20萬9636人，員林市以南的16鄉鎮的老年人口數為10萬9640人，獨老人數1084人，比北彰化762人多四成，弘道彰化服務處因此選擇彰化縣地理位置中間的溪湖鎮，今年9月成立溪湖社區服務中心，在一樓設立憶耆道老服務據點，是溪湖鎮第二個失智服務據點。