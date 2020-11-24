快訊

採購疫苗未知數多 買到以後「疫苗疑慮」仍是大考驗

中捷綠線試營運民眾反映缺失 中市府滾動式檢討

中央社 / 台中24日電
台中捷運綠線試營運6天就因異常而暫停，但試營運期間民眾反映列車開門時間過短、關門警示聲過小、行駛噪音等多項缺失，台中市政府表示，已滾動式檢討改善，盼讓營運更好。報系資料照／記者黃寅攝影
台中捷運綠線試營運6天就因異常而暫停，但試營運期間民眾反映列車開門時間過短、關門警示聲過小、行駛噪音等多項缺失，台中市政府表示，已滾動式檢討改善，盼讓營運更好。報系資料照／記者黃寅攝影

台中捷運綠線試營運6天就因異常而暫停，但試營運期間民眾反映列車開門時間過短、關門警示聲過小、行駛噪音等多項缺失，台中市政府表示，已滾動式檢討改善，盼讓營運更好。

16日起試營運的台中捷運綠線，在21日發生列車異常而暫停試營運，這6天共吸引逾48萬人次搭乘。

試營運期間民眾也反映多項缺失，包括列車開門時間過短、列車關門警示聲過小、行駛噪音、末班車接駁、景點接駁配套未完備等問題。

台中市議員林德宇指出，他發現中捷綠線有先關車門再關月台門的情形，與台北捷運先關月台門再關車門不同，且捷運高鐵台中站等人潮較多的站，開門秒數明顯不足，另外列車關門警示聲過小，試營運第二天就發生老翁遭車門夾傷的意外。

此外，市議員曾朝榮表示，試營運前捷運沿線有多處彎道，遭居民反映過彎噪音過大，甚至揚言要抗爭反對試營運；市議員陳淑華則說，捷運站離熱門的逢甲夜市等景點較遠，但可接駁的公車不足，且沿線仍有7個站未設iBike站，交通配套仍不完備。

另外，市議員江肇國說，高鐵台中站最後一班高鐵到站是晚間11時59分，但中捷高鐵台中站最後一班車發車時間為晚間12時，民眾要轉乘捷運恐會來不及，要求中捷公司應改善相關問題。

台中捷運公司董事長林志盈表示，列車開門時間已針對中捷高鐵台中站、市政府站與北屯總站，將列車靠站與開門時間，延長到45秒至60秒；列車關門警示音將會在上午8時至晚間8時提高音量，提醒民眾上下車時間。

林志盈說，列車行車噪音問題，未來試營運會持續與工程單位改善測試，另外，列車班次經檢討後，將在末班車後再加開1班加班車，發車時間為凌晨12時15分，方便民眾轉乘。

台中市政府交通局長葉昭甫說，配合中捷綠線通車，將新闢5條公車路線，並更改10條既有公車路線，強化捷運對外交通路網，另外有7個捷運站尚未設置iBike站，目前工程已發包，預計將在年底前設置完成。

台中捷運

延伸閱讀

中捷5天破30萬人次 缺失將改善

周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

中捷客服中心上線試營運 每天提供18小時進線服務

相關新聞

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊...

中捷列車故障 盧秀燕：柯文哲說負全責

中捷綠線21日發生車廂連結器斷裂，試營運暫停。民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤質詢市長盧秀燕，昨天遇到台北市長...

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

彰化縣政府最近清查1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次，也就是說9成的日子以上...

南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

南投縣政府文化局為提高在地博物館和地方文化館能見度，創設「南投博物館家族」，今年更將縣內潛力觀光工廠列入擴充為家族成員，...

彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求...

彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

彰化市永樂商圈沒落多年，店家招租多，彰化縣府為帶動疫情後的消費經濟，今年請來國際級大師KYO及LEHO在永樂商圈進行彩繪...

水庫放水不再造成悲劇 台電將發布警訊細胞廣播

為不讓武界壩放水奪命事件再發生，台電大觀電廠表示，針對所屬水庫或水壩已採取各項安全措施，包括在下游多處設立警示牌，並於排...

北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

台中市北屯區昌平路一段的天空，掛滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀惹民怨。立委莊競程、市議員曾朝榮經轄區里長反映後積極爭取...

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

民進黨台中市議員整理出「台中文資牛步10案」包括東區第四市場、梧棲官吏派出所、梧棲永寧國小宿舍、清水黃宅瀞園、烏日聚奎居...

腦麻兒克服困境順利就業 母親心聲：孩子越大越擔心

廖敏珊出生就罹患腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，父母無怨無悔照顧下， 廖敏珊目前已在社福機構工作，也展現繪畫天分，...

日本製震器爆數據造假 都發局：台中6建物複查均安全

日本KYB會社（凱威百株式會社）及川金會社（川金株式會社）生產制震器，傳出數據造假，市議員李中質詢表示，日方表示這些都輸...

影／參訪台中精科園區 賴清德：政府助攻發展高階製造

副總統賴清德今天上午11時參訪台中市精密機械科技創新園區內的工研院「智慧製造技術驗證場域」，並與22家園區廠商代表座談。...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

萬里蟹捕蟹船主海上傳好消息 花蟹大出又肥品嘗正當時

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。