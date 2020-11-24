中捷綠線試營運民眾反映缺失 中市府滾動式檢討

台中捷運綠線試營運6天就因異常而暫停，但試營運期間民眾反映列車開門時間過短、關門警示聲過小、行駛噪音等多項缺失，台中市政府表示，已滾動式檢討改善，盼讓營運更好。

16日起試營運的台中捷運綠線，在21日發生列車異常而暫停試營運，這6天共吸引逾48萬人次搭乘。

試營運期間民眾也反映多項缺失，包括列車開門時間過短、列車關門警示聲過小、行駛噪音、末班車接駁、景點接駁配套未完備等問題。

台中市議員林德宇指出，他發現中捷綠線有先關車門再關月台門的情形，與台北捷運先關月台門再關車門不同，且捷運高鐵台中站等人潮較多的站，開門秒數明顯不足，另外列車關門警示聲過小，試營運第二天就發生老翁遭車門夾傷的意外。

此外，市議員曾朝榮表示，試營運前捷運沿線有多處彎道，遭居民反映過彎噪音過大，甚至揚言要抗爭反對試營運；市議員陳淑華則說，捷運站離熱門的逢甲夜市等景點較遠，但可接駁的公車不足，且沿線仍有7個站未設iBike站，交通配套仍不完備。

另外，市議員江肇國說，高鐵台中站最後一班高鐵到站是晚間11時59分，但中捷高鐵台中站最後一班車發車時間為晚間12時，民眾要轉乘捷運恐會來不及，要求中捷公司應改善相關問題。

台中捷運公司董事長林志盈表示，列車開門時間已針對中捷高鐵台中站、市政府站與北屯總站，將列車靠站與開門時間，延長到45秒至60秒；列車關門警示音將會在上午8時至晚間8時提高音量，提醒民眾上下車時間。

林志盈說，列車行車噪音問題，未來試營運會持續與工程單位改善測試，另外，列車班次經檢討後，將在末班車後再加開1班加班車，發車時間為凌晨12時15分，方便民眾轉乘。

台中市政府交通局長葉昭甫說，配合中捷綠線通車，將新闢5條公車路線，並更改10條既有公車路線，強化捷運對外交通路網，另外有7個捷運站尚未設置iBike站，目前工程已發包，預計將在年底前設置完成。