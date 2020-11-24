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採購疫苗未知數多 買到以後「疫苗疑慮」仍是大考驗

賴清德化身萌版賴醫師！與非營利幼兒園學童喝下午茶

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園。記者趙容萱／攝影

副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，化身「賴醫師」，與小朋友一起洗手防疫，並且一起喝下午茶、吃銅鑼燒，還當場考小朋友防疫問題。立委何欣純向賴清德請命，盼能多增設非營利幼兒園。

現場小朋友發問，請問副總統家裡有沒有養寵物、怎麼當上副總統、今年幾歲？有幾個小孩？小學有沒有考一百分？有沒有上過幼兒園等，問題五花八門，賴清德都一一回答，賴清德說，他沒有讀過幼兒園，稱讚校園環境很好，小朋友很幸福。

家扶中心大里非營利幼兒園去年8月營運，招收三班、85名學童，其中有1/4為弱勢、身障學童，由於沒有寒暑假、收托到晚間7時，吸引家長排隊登記，最後是動用抽籤決定。

立委何欣純說，此處的非營利幼兒園是賴清德時任行政院長時編列預算，配合地方政府尋找合適地點辦理，再由家扶中心承辦，由於營運很好，但僅有85個名額，每次都有200多名家長抽籤決定，中籤率僅三成，有近七成家長沒中籤，等不到幼兒園，她特別向賴清德請命，她和在場立法院副院長蔡其昌、立委莊競程爭取在地方增設非營利幼兒園。

副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影
副總統賴清德今天下午參訪台中市大里區家扶中心大里非營利幼兒園，與小朋友喝下午茶、吃銅鑼燒。記者趙容萱／攝影

幼兒園 賴清德

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