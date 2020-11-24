彰化縣優質米太好吃 台大生傳系與二水國中吃光四鍋飯

彰化縣是台灣米倉，台灣大學生物產業傳播暨發展學系、彰化縣二水國中約50名學生，今天參觀二水鄉三光米公司碾米廠，品嘗有產銷履歷的白米飯，吃了一碗還不夠，四鍋白米都鍋底朝天，老闆連忙叫員工再煮，「呷通海免驚」。

台大生傳系、二水國中、三光米公司合辦「品味好米 鮮食在地」食農教育，主角是在地新鮮優質米，副食也是在地鮮採的蔬果和國產肉品，用「新鮮食，簡單做」的概念，煮出四鍋白米飯，一桌子的日式炸茄子、豬肉絲炒花椰花、蔥花蛋、白斬雞，水果是當季的芭樂。

三光米公司介紹彰化好米，並指出台灣因生活型態西化、食物多元、外食人口增加，加上近年低醣飲食減肥的風潮，國人米食量逐年下滑，事實上全世界最愛吃米飯的日本人肥胖率僅4%；研究也顯示吃米飯能降低高血壓和罹患代謝症候群的風險。

今天課程教學生慢食、品飯，沒有花俏菜色。午餐時間一到，學生打開鍋蓋，米飯香味四溢，四鍋白米飯很快被吃完，三光米老闆林肇榮連忙叫員工再煮，不要讓孩子沒吃飽，餓著肚子離開。