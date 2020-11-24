快訊

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊支撐物將用貨車沿大埔截水溝、果菜市場方向載送出海，引來網友關切。彰化市民代表薛志彬證實確有其事，呼籲沿途民眾非必要勿在外逗留，以防沖煞。

薛志彬說，這名50多歲的男姓亡者住在某大樓，因罹病進出醫院多次，因而厭世，趁家人不注意而尋短，家屬因此舉辦此一「送肉粽」儀式，期使安撫死者亡靈，安定鄰近住家人心。由於儀式精簡，使用車輛載送，速度甚快，沿線民眾毋須驚慌，但仍呼籲沿途民眾非必要勿在外逗留，以防沖煞。

此一「送肉粽」儀式及路線圖，今天公布在彰化社群「彰化人大小事」紛絲團，時間是今天晚間10時到12時舉辦送鍾馗送吊煞科儀，約12時到12時30分作完法事，送上貨車，沿路沿著大埔截水溝、右轉中山路、再左轉中央路、左轉中華西路、右轉果菜市場，沿洋仔厝溝，載送至出海口，完成送煞儀式。　

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像樑木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來，逐漸風行，疑有殯葬業者鼓吹，除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

一般而言，送肉粽的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗。鹿港辦送肉粽比較嚴謹，非鹿港地區或者內陸的儀式則相對簡化，一般都在作法後，將上吊的支撐物用車輛載往海邊或河邊，焚化後流往海或河裡。

對於送肉粽儀式，據民俗專家表示，民間信仰常有禁忌，例如要避開「送肉粽」，深怕沾惹上厄運或亡靈，以往甚至還有老一輩說，若不小心碰上送肉粽，只好靜靜跟著法師走，以免把厄運帶回家，等做完科儀再回家。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場辦「送肉粽」儀式，將用貨車沿大埔截水溝、果菜市場方向載送出海。翻攝自「彰化人大小事」
彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場辦「送肉粽」儀式，將用貨車沿大埔截水溝、果菜市場方向載送出海。翻攝自「彰化人大小事」
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區。本報資料照片
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區。本報資料照片

送肉粽

延伸閱讀

亞洲首例！中華電、愛立信部署大彰化離岸風場企業專網

亞洲首例 中華電、愛立信打造離岸風場企業專網

中華電攜愛立信 打造亞洲離岸風電企業專網首例

彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

相關新聞

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

彰化縣政府最近清查1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次，也就是說9成的日子以上...

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊...

中捷故障試營運喊卡 盧秀燕稱柯文哲允諾負責

台中捷運綠線因連結器故障，試營運6天喊卡，18輛列車進廠檢修。台中市長盧秀燕今天表示，昨天和台北市長柯文哲餐敘，她要求柯...

南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

南投縣政府文化局為提高在地博物館和地方文化館能見度，創設「南投博物館家族」，今年更將縣內潛力觀光工廠列入擴充為家族成員，...

彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求...

彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

彰化市永樂商圈沒落多年，店家招租多，彰化縣府為帶動疫情後的消費經濟，今年請來國際級大師KYO及LEHO在永樂商圈進行彩繪...

水庫放水不再造成悲劇 台電將發布警訊細胞廣播

為不讓武界壩放水奪命事件再發生，台電大觀電廠表示，針對所屬水庫或水壩已採取各項安全措施，包括在下游多處設立警示牌，並於排...

北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

台中市北屯區昌平路一段的天空，掛滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀惹民怨。立委莊競程、市議員曾朝榮經轄區里長反映後積極爭取...

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

民進黨台中市議員整理出「台中文資牛步10案」包括東區第四市場、梧棲官吏派出所、梧棲永寧國小宿舍、清水黃宅瀞園、烏日聚奎居...

腦麻兒克服困境順利就業 母親心聲：孩子越大越擔心

廖敏珊出生就罹患腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，父母無怨無悔照顧下， 廖敏珊目前已在社福機構工作，也展現繪畫天分，...

日本製震器爆數據造假 都發局：台中6建物複查均安全

日本KYB會社（凱威百株式會社）及川金會社（川金株式會社）生產制震器，傳出數據造假，市議員李中質詢表示，日方表示這些都輸...

影／參訪台中精科園區 賴清德：政府助攻發展高階製造

副總統賴清德今天上午11時參訪台中市精密機械科技創新園區內的工研院「智慧製造技術驗證場域」，並與22家園區廠商代表座談。...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

萬里蟹捕蟹船主海上傳好消息 花蟹大出又肥品嘗正當時

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。