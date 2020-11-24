生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

彰化社群「彰化人大小事」紛絲團有網友po文，指今（24日）晚間在10時到12時30分時，彰化市有一場「送肉粽」儀式，上吊支撐物將用貨車沿大埔截水溝、果菜市場方向載送出海，引來網友關切。彰化市民代表薛志彬證實確有其事，呼籲沿途民眾非必要勿在外逗留，以防沖煞。

薛志彬說，這名50多歲的男姓亡者住在某大樓，因罹病進出醫院多次，因而厭世，趁家人不注意而尋短，家屬因此舉辦此一「送肉粽」儀式，期使安撫死者亡靈，安定鄰近住家人心。由於儀式精簡，使用車輛載送，速度甚快，沿線民眾毋須驚慌，但仍呼籲沿途民眾非必要勿在外逗留，以防沖煞。

此一「送肉粽」儀式及路線圖，今天公布在彰化社群「彰化人大小事」紛絲團，時間是今天晚間10時到12時舉辦送鍾馗送吊煞科儀，約12時到12時30分作完法事，送上貨車，沿路沿著大埔截水溝、右轉中山路、再左轉中央路、左轉中華西路、右轉果菜市場，沿洋仔厝溝，載送至出海口，完成送煞儀式。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像樑木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來，逐漸風行，疑有殯葬業者鼓吹，除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

一般而言，送肉粽的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗。鹿港辦送肉粽比較嚴謹，非鹿港地區或者內陸的儀式則相對簡化，一般都在作法後，將上吊的支撐物用車輛載往海邊或河邊，焚化後流往海或河裡。

對於送肉粽儀式，據民俗專家表示，民間信仰常有禁忌，例如要避開「送肉粽」，深怕沾惹上厄運或亡靈，以往甚至還有老一輩說，若不小心碰上送肉粽，只好靜靜跟著法師走，以免把厄運帶回家，等做完科儀再回家。

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