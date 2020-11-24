日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

彰化縣政府最近清查1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次，也就是說9成的日子以上都在出差，縣長王惠美在主管會報中，要求各主局處監督控管，不許縱容浮報加班、出差，否則將追究行政責任。縣府人事室今天回應表示，出差頻繁的人員均屬外勤性質，成天坐在辦公室也是不合理，況且，出差都有工作紀錄表可供驗證。

王惠美上任後，嚴加管控支出，上月她發現部分局處的加班、出差浮濫，多次要求卻發現未有明顯改善，上個月在縣府主管周報中指示人事處表列各局處申請加班和出差情形，人事處統計府內19個局處室、1469人差勤狀況，扣除周休二日、春節、和清明與端午等連假，發現其中118人出差達83天、更有17人出差150天，出差最頻繁的前3名，包括勞工處外勞服務科、工務處養護工程科與地政處地籍測量科等。

人事處副處長鄭衡遠表示，這17位出差達150天的同仁，經清查後主要的業務內容都是屬於外勤的工作，主要是分布在勞工處、地政處及工務處，勞工處外勞服務科就都要到外面的工廠、企業去做外勞工作現況的了解與稽查。工務處養護工程科必須要去縣道等相關工程去督看工程進行的情況。另外地政處地籍測量科需要土地測量，要到現地去做，因此屬於外勤業務。

鄭衡遠說，按照府內作業程序，出差完畢後會回到府內繼續上班，縣府也針對府內的差勤管制採人臉刷卡方式來做管理，針對出差與加班的情況，有比較特殊的現象也有定期稽查的機制，會針對加班時數比較偏高的同仁會定期去做了解，也會請各單位的主管針對這部分去做好管控，也要再進一步了解同仁出差天數那麼多，是否勞務上的負荷比較重，人事單位後續會去做檢討。

由於出差人員還可以報支領取半日100元、1日200元的差旅費，與交通費等，加班、出差浮濫視同變相為自己「加薪」，引發質疑。鄭衡遠強調，對於請領的差旅費，各單位都有額度管控，不是出差越多領得越多，內部都會有管控的，且基於人性本善，各級主管也都有在做相關的督考，相信同仁的出差都是比較核實的，對於偏高的部分會在做了解以及追蹤。

勞工處也針對同仁被指出差天數過多一事提出說明，表示此一同仁是指勞工處外勞服務科外籍移工業務訪視員，彰化縣因為產業結構關係，移工需求高，經統計至109年10月底移工總人數為56332人位居全國第六高。移工業務訪視員的工作，是依據勞動部訂定的執行外籍勞工業務管理及訪查實施要點辦理訪查工作，均屬外勤職務性質工作，加上今年因應新冠肺炎疫情，彰化縣政府勞工處也派員進行入廠宣導防疫相關規定，及依據勞動部4月23日函示辦理產業類新引進移工入境前居家檢疫場所實地查核及入境後關懷訪視，均是工作需求致頻繁出差。