中捷故障試營運喊卡 盧秀燕稱柯文哲允諾負責

台中捷運綠線因連結器故障，試營運6天喊卡，18輛列車進廠檢修。台中市長盧秀燕今天表示，昨天和台北市長柯文哲餐敘，她要求柯文哲趕快修一修，柯表示完全負責。

台中市議會今天進行總質詢，民進黨籍台中市議員邱素貞、陳淑華質詢，盧秀燕、柯文哲昨天碰面，是否有談及中捷連結器故障事件。

盧秀燕表示，台北市議會昨天到台中考察，柯文哲作陪，市府設宴款待，席間，她開玩笑對柯文哲說，中捷故障讓她成為「苦主」，挨罵一整天，但是台北捷運局承包，她跟柯文哲說「還在吃，還不快去修一修」，而柯文哲表示會負責處理好。

陳淑華指出，台中捷運給北捷局蓋，台中市才是業主，當初三方簽協議書，新建工程都是台北市負責，這是不平等條約，台中市完全沒有主導權，要求市府展現主導權，要求北捷局負責。

盧秀燕強調，綠線為台中市第1條捷運，給北捷局蓋是因為有台北市及新北市蓋捷運的經驗，如今發生故障，希望北捷局趕快處理善後，完成檢測。

台中市議員楊典忠表示，市民是捷運的消費者，市府本應該提供安全的捷運設施，而根據消費者保護法，包括設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務，都是經營者，面對試營運的態度本來就要視同營運，要求市長對於捷運試營運停駛向台中市民道歉。

盧秀燕則說，她是現任市長，概括承受，試營運發生故障，深感抱歉，但為了安全，不得不暫停試營運，必須全面檢測確保安全，才能恢復試營運和通車。