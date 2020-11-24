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南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投博物館家族今年納入台灣麻糬主題館等縣內潛力觀光工廠。記者賴香珊／攝影
南投博物館家族今年納入台灣麻糬主題館等縣內潛力觀光工廠。記者賴香珊／攝影

南投縣政府文化局為提高在地博物館和地方文化館能見度，創設「南投博物館家族」，今年更將縣內潛力觀光工廠列入擴充為家族成員，其網站平台也已正式上線，而為加強推廣力道，更推出「三五成群南投踏點趣」集章拿好禮活動。

南投縣文化局指出，南投縣是以觀光為城市發展軸線，在地博物館和地方文化館也是重要元素，因此與南台科技大學合組運籌團隊，推廣在地文化觀光旅遊，今年更擴充納入縣內潛力觀光工廠，且並成立「南投博物館家族」網站平台。

文化局長林榮森說，透過「南投博物館家族」網站除可得知各館舍基本資訊，瞭解南投在地故事、閱覽南投館舍館藏、查看過去家族活動的成果分享，還能從該平台報名系統參與家族內館舍所有活動，近期則推出「三五成群南投踏點趣」。

文化局則表示，「三五成群南投踏點趣」參與館舍不僅縣內主要地方文化館，還串連竹山遊山茶訪、梅子夢工廠、妮娜巧克力城堡、廣興紙寮、敲敲木工房等在地特色觀光工廠及私立館舍，凡於活動期間內依活動規則完成踏館就能拿好禮。

而「南投踏點趣」串聯集章路線分為「走讀文青風，南投漫遊趣」、「竹藝飄茶香，陶窯踏梅趣」、「動手玩創意，埔里遊樂趣」3條主題路線，每條路線皆有5間集章館舍，使用地圖摺頁收集完任1條路線任3館章則可兌換專屬路線紀念布巾。

第二重好禮則從12月開跑加碼，凡集滿任意2條路線的所有館舍專屬紀念章能兌換限量紀念保溫袋，活動詳情、地圖摺頁或禮品兌換地點請見南投博物館家族官網https://ntlcm.tw/index.php及FB粉絲頁公告，而禮品數量有限，兌完為止。

南投博物館家族網站平台近期上線，並推出「三五成群南投踏點趣」活動。影圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族網站平台近期上線，並推出「三五成群南投踏點趣」活動。影圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族「三五成群南投踏點趣」活動，收集完任1條路線任3館章則可兌換專屬路線紀念布巾。圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族「三五成群南投踏點趣」活動，收集完任1條路線任3館章則可兌換專屬路線紀念布巾。圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族「三五成群南投踏點趣」活動，凡集滿任2條路線所有館舍紀念章可兌換限量紀念保溫袋。圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族「三五成群南投踏點趣」活動，凡集滿任2條路線所有館舍紀念章可兌換限量紀念保溫袋。圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族除在地博物館、地方文化館，今年更納入縣內潛力觀光工廠。圖／南投縣文化局提供
南投博物館家族除在地博物館、地方文化館，今年更納入縣內潛力觀光工廠。圖／南投縣文化局提供

博物館 文化局 觀光工廠

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