彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求考慮當地居民的生活品質，對飼養家禽家畜實施總量管制，「嘜擱增養」。

縣政府農業處長邱奕志今天表示，蛋雞產量接近飽和，農業處將邀集飼養蛋雞團體開會討論不再核准新設養雞場，養豬頭數因距離農委會的規定上限還有增養空間，農業處必須依法審核，只要符合規定即發給畜牧場許可文件，交由鄉鎮公所核發農舍建照。

芳苑鄉最近兩個月內，接連發生居民抗議新設畜牧場，要求縣政府實施總量管制。今天新生村民抗議反對新設養雞場，並表示村內至少30處養雞場，社區快被養雞場包圍，若再增設，勢必影響生活品質。新生村以外的鄉民也抱怨，芳苑鄉蒼蠅有夠多，「嘜擱增養」。

農業處統計，全縣蛋雞場840場，芳苑鄉占415場、在養隻數101萬8245隻，全縣養豬場642場，芳苑鄉109場、在養隻數20萬6901隻。芳苑鄉人口數約3萬3000人。今年縣政府依規定發出16處新設蛋雞場、2處新設養豬場的許可文件，設場飼養地點都在芳苑鄉。

邱奕志說，農委會訂定彰化縣年產33億顆雞蛋，目前產量接近飽和，若再增設16處蛋雞場，可能超過產量上限，縣政府一方面行文請示農委會，一方面擬函邀請飼養蛋雞團體開會，討論限制新設養雞場和增養蛋雞的可行性。

農委會訂定彰化縣毛豬飼養頭數77萬頭，現在飼養75萬頭，還有兩萬頭的畜養空間，邱奕志說，業者申請飼養地點、設備都符合現代化規定，縣政府沒理由不同意，但希望業者做好敦親睦鄰。