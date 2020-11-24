快訊

嘉義醫院主任清秀女兒在韓遭酒駕撞死 父母哀痛向青瓦台連署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉新生村民今天要求停止新設養雞場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉新生村民今天要求停止新設養雞場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求考慮當地居民的生活品質，對飼養家禽家畜實施總量管制，「嘜擱增養」。

縣政府農業處長邱奕志今天表示，蛋雞產量接近飽和，農業處將邀集飼養蛋雞團體開會討論不再核准新設養雞場，養豬頭數因距離農委會的規定上限還有增養空間，農業處必須依法審核，只要符合規定即發給畜牧場許可文件，交由鄉鎮公所核發農舍建照。

芳苑鄉最近兩個月內，接連發生居民抗議新設畜牧場，要求縣政府實施總量管制。今天新生村民抗議反對新設養雞場，並表示村內至少30處養雞場，社區快被養雞場包圍，若再增設，勢必影響生活品質。新生村以外的鄉民也抱怨，芳苑鄉蒼蠅有夠多，「嘜擱增養」。

農業處統計，全縣蛋雞場840場，芳苑鄉占415場、在養隻數101萬8245隻，全縣養豬場642場，芳苑鄉109場、在養隻數20萬6901隻。芳苑鄉人口數約3萬3000人。今年縣政府依規定發出16處新設蛋雞場、2處新設養豬場的許可文件，設場飼養地點都在芳苑鄉。

邱奕志說，農委會訂定彰化縣年產33億顆雞蛋，目前產量接近飽和，若再增設16處蛋雞場，可能超過產量上限，縣政府一方面行文請示農委會，一方面擬函邀請飼養蛋雞團體開會，討論限制新設養雞場和增養蛋雞的可行性。

農委會訂定彰化縣毛豬飼養頭數77萬頭，現在飼養75萬頭，還有兩萬頭的畜養空間，邱奕志說，業者申請飼養地點、設備都符合現代化規定，縣政府沒理由不同意，但希望業者做好敦親睦鄰。

芳苑鄉居民再三要求比照鄰近縣市，擴大設置畜牧場與住宅的距離，從現行300公尺拉大到500公尺。邱奕志表示，彰化縣自治條例規定畜牧場與住宅的距離，若要修改，必須縣議會審議通過，萬一真的通過，縣內根本找不到如此廣闊空間獨立設置畜牧場，未來青農想申請新設畜牧場恐怕無望，未必是好事。

彰化縣芳苑鄉新生村民自製海報，說明生活品質現況。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉新生村民自製海報，說明生活品質現況。記者簡慧珍／攝影

農委會

延伸閱讀

農田水利會改制 彰化縣北斗灌溉系統重新納管有望

偏鄉的無奈 彰化縣新設芳苑畜牧場惹居民今抗議

嘉縣新建養雞場距更寮國小百餘公尺 居民師生恐慌群起反對

養雞場汙染地下水？ 龍潭民眾抗議也批市府不重視民意

相關新聞

南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

南投縣政府文化局為提高在地博物館和地方文化館能見度，創設「南投博物館家族」，今年更將縣內潛力觀光工廠列入擴充為家族成員，...

彰化縣芳苑鄉將新設16處養雞場 鄉民氣爆縣府喊剎車

彰化縣近半數蛋雞場、一成五養豬場在芳苑鄉，鄉民忍耐度瀕臨極限，最近縣政府核准新設16處養雞場、2處養豬場，引發民怨，要求...

彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

彰化市永樂商圈沒落多年，店家招租多，彰化縣府為帶動疫情後的消費經濟，今年請來國際級大師KYO及LEHO在永樂商圈進行彩繪...

水庫放水不再造成悲劇 台電將發布警訊細胞廣播

為不讓武界壩放水奪命事件再發生，台電大觀電廠表示，針對所屬水庫或水壩已採取各項安全措施，包括在下游多處設立警示牌，並於排...

北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

台中市北屯區昌平路一段的天空，掛滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀惹民怨。立委莊競程、市議員曾朝榮經轄區里長反映後積極爭取...

議員批台中文資牛步10案 盧秀燕：市府積極修復有亮點

民進黨台中市議員整理出「台中文資牛步10案」包括東區第四市場、梧棲官吏派出所、梧棲永寧國小宿舍、清水黃宅瀞園、烏日聚奎居...

腦麻兒克服困境順利就業 母親心聲：孩子越大越擔心

廖敏珊出生就罹患腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，父母無怨無悔照顧下， 廖敏珊目前已在社福機構工作，也展現繪畫天分，...

日本製震器爆數據造假 都發局：台中6建物複查均安全

日本KYB會社（凱威百株式會社）及川金會社（川金株式會社）生產制震器，傳出數據造假，市議員李中質詢表示，日方表示這些都輸...

影／參訪台中精科園區 賴清德：政府助攻發展高階製造

副總統賴清德今天上午11時參訪台中市精密機械科技創新園區內的工研院「智慧製造技術驗證場域」，並與22家園區廠商代表座談。...

大安媽祖文化園區重起爐灶 盧秀燕：已啟動ROT加速進行

台中市議員李榮鴻在台中市議會市政總質詢中，持續關注海線地區重大建設推動進度，要求市府盡快推動大安港媽祖文化園區ROT。盧...

終於標出！清水岩露營區明年中開放 首創溫泉豪華露營

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣...

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

南投縣某國中日前發生學生不服管教在辦公室拍桌嗆聲老師，最後還出動警方協助處理，引發社會關注；對此，教育處表示，該生是該校...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

萬里蟹捕蟹船主海上傳好消息 花蟹大出又肥品嘗正當時

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

陳其邁上任將滿100天 六成市民肯定施政表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。