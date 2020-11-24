彰化首次高空彩繪神將神獸躍上4層樓 帶動沒落永樂商圈

彰化市永樂商圈沒落多年，店家招租多，彰化縣府為帶動疫情後的消費經濟，今年請來國際級大師KYO及LEHO在永樂商圈進行彩繪創作，「神將」及「神獸」兩幅畫作躍上慶安宮旁兩側牆面，位居4層樓高，3D彩繪藝術徐徐如生，場面相當逼真，預計將吸引遊客搶拍。

永樂街過去曾被稱作彰化的西門町，是彰化最熱鬧繁華的商圈，但近年10來因店家變化有限，加上台中磁吸效應，以及網購普遍，永樂商圈消費流失，彰化縣府經濟暨綠能發展處指出，在地企業提出活絡永樂商圈活絡的想法，和縣府合作找來專業團隊為商圈注入新意象，以助吸引更多人來。

永樂商圈內除了彰化道地美食，也有許多百年廟宇，兩位藝術家重新解構將慶安宮及集樂軒傳統音樂的歷史元素轉化，「神將」主題是以慶安宮正殿龍邊的「趙元帥（玄壇真君）」為主要創作元素，因趙元帥善使鐵鞭，並以神虎為坐騎，民間相傳他為「武財神」趙公明，居五路財神之首，透過這幅創作將源源不絕的金銀財寶帶到永樂商圈。

「神獸」則以龍生九子之長子「囚牛」為創作元素，並以集樂軒重新復館開幕為發想概念，因相傳囚牛性情溫順，常蹲在琴頭上欣賞彈撥弦拉，透過集樂軒的傳統音律將囚牛召喚到彰化永樂，這幅創作能將囚牛安定的力量帶入永樂商圈。