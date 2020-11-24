水庫放水不再造成悲劇 台電將發布警訊細胞廣播

為不讓武界壩放水奪命事件再發生，台電大觀電廠表示，針對所屬水庫或水壩已採取各項安全措施，包括在下游多處設立警示牌，並於排水時進行聲音廣播通知民眾勿入河床，同時配合河川局規劃未來水力電廠水庫排水時，將預先發布細胞廣播訊息，提前通知已於河床的民眾應盡速撤離，增加主動通知民眾機制。

台電大觀電廠表示，未來所屬的水庫及水壩於排水時，除進行聲音廣播通知民眾勿入河床，若已於河床民眾應盡速撤離外，未來水庫壩閘門開啟進行排水，如有危及河道中人員生命財產安全或有發生之虞時，電廠將透過災防告警細胞廣播服務（CBS），發布特定地區災防告警細胞廣播訊息，以保障人員生命財產安全。

大觀電廠說，在正式實施「水庫放水警戒」細胞廣播訊息前，本周五27日11時30分，將在南投縣水里鄉明湖下池庫下游區域進行演練，發送「水庫放水警戒」，時間預計維持10分鐘，發送範圍包括明湖水庫下游至明潭下池間，約為南投縣水里鄉車埕村一帶。