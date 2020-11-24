北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

台中市北屯區昌平路一段的天空，掛滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀惹民怨。立委莊競程、市議員曾朝榮經轄區里長反映後積極爭取，今天邀集台電台中區營業處、市府養工處、交通局、警察局在二分埔福德祠舉辦說明會。

台電台中區營業處副處長顧育成說，昌平路一段（北屯路口至松竹路口）電纜線地下化並移除電線桿工程順利進行，預計在明年6月完工。大連路至松竹路段，因該路段店舖密集且無公共設施帶，經台電評估，還須設置5處變壓器，請莊競程和里長幫忙，協調設置位置，即可辦理後續事宜。

莊競程表示，電線桿地下化是民眾殷殷期盼的目標，不但可以提升都市景觀與安全性，也可以提升供電的穩定性，他非常感謝議員、里長全力推動以及台電的支持，期盼未來降低施工期間對交通的影響，減少民怨。

曾朝榮指出，電桿下地是都市進步目標，昌平路周邊店家非常多，包括東光公有零售市場、昌平路的皮鞋街、金谷市場，還有文昌國小、松竹國小等，當地里長多次陳情，希望台電儘速完成電桿下地的工程，達到安全、美觀、交通順暢等目標。